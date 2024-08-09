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Вакулко: Могли побеждать сегодня. Если бы год назад сказали, что при равной игре проиграли Виктории 2:1, то никто бы не поверил
Полузащитник Кривбасса – о поражении в первом матче
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Юрий Вакулко прокомментировал результат в Кошице.
“Юрий Вернидуб сказал, что гордится нами и это только начало. Я также считаю, что очень хорошую игру сегодня показали с хорошим соперником. Немного просели во второй половине, 15-20 минут, при этом могли забить, имели 2 шанса — перекладина и выход один на один, но не реализовали. Это хороший опыт для нас. Такая команда не прощает ошибки. Мы потеряли мяч и они быстро забили".
"Полагаю, что могли побеждать сегодня, но футбол иногда так складывается, что не забиваешь ты – забивают тебе. Эта команда очень мало пропускает. В предыдущей Лиге конференций, на сколько я знаю, они пропустили 1 гол и дошли до ¼. У нас было достаточно шансов забить, 4-5 шансов. Очень хороший футбол показали. Горжусь ребятами и отношением к сегодняшней игре.
У нас много игроков, немного сделаем ротацию [на "Карпаты"]. В раздевалке были немного расстроены, но если бы год назад сказали, что при равной игре проиграли "Виктории" Пльзень 2:1, то, наверное, никто бы не поверил. Должны взять только позитив из этой игры”, – рассказал полузащитник.
Вакулко присоединился к "Кривбассу" прошлым летом. На его счету 12 поединков в Лиге конференций в составе ФК "Рига".
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