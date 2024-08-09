  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Вакулко: Могли побеждать сегодня. Если бы год назад сказали, что при равной игре проиграли Виктории 2:1, то никто бы не поверил
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вакулко: Могли побеждать сегодня. Если бы год назад сказали, что при равной игре проиграли Виктории 2:1, то никто бы не поверил

Лига Европы
Обновлено

Полузащитник Кривбасса – о поражении в первом матче

Вакулко: Могли побеждать сегодня. Если бы год назад сказали, что при равной игре проиграли Виктории 2:1, то никто бы не поверил

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

Новина українською

Юрий Вакулко прокомментировал результат в Кошице.

“Юрий Вернидуб сказал, что гордится нами и это только начало. Я также считаю, что очень хорошую игру сегодня показали с хорошим соперником. Немного просели во второй половине, 15-20 минут, при этом могли забить, имели 2 шанса — перекладина и выход один на один, но не реализовали. Это хороший опыт для нас. Такая команда не прощает ошибки. Мы потеряли мяч и они быстро забили".

Читайте такжеКривбасс опубликовал заявку на сезон УПЛ 2024/25

"Полагаю, что могли побеждать сегодня, но футбол иногда так складывается, что не забиваешь ты – забивают тебе. Эта команда очень мало пропускает. В предыдущей Лиге конференций, на сколько я знаю, они пропустили 1 гол и дошли до ¼. У нас было достаточно шансов забить, 4-5 шансов. Очень хороший футбол показали. Горжусь ребятами и отношением к сегодняшней игре.

У нас много игроков, немного сделаем ротацию [на "Карпаты"]. В раздевалке были немного расстроены, но если бы год назад сказали, что при равной игре проиграли "Виктории" Пльзень 2:1, то, наверное, никто бы не поверил. Должны взять только позитив из этой игры”, – рассказал полузащитник.

Вакулко присоединился к "Кривбассу" прошлым летом. На его счету 12 поединков в Лиге конференций в составе ФК "Рига".

По теме
yellow-arrow
У Кривбасса пять подряд поражений в семи еврокубковых матчах
yellow-arrow
Драмбаев: Чувствуем, что можем прибавить в игре, агрессии, желании и у нас может все получиться
yellow-arrow
Тренер Виктории: Победа полностью заслуженная. Кривбасс себя покажет. Они никогда не сдаются
Кривбасс (Кривой Рог) Юрий Вакулко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости