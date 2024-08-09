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У Кривбасса пять подряд поражений в семи еврокубковых матчах

Лига Европы
Обновлено

Неудачная серия бело-красно-черных продолжается

У Кривбасса пять подряд поражений в семи еврокубковых матчах

Кривбас

Новина українською

В квалификации КУЕФА 1999/00 "Кривбасс" уверенно разобрался с азербайджанским "Шамкиром" (2:0, 3:0). Но в 1/64 финала украинский коллектив вылетел от "Пармы" (2:3, 0:3).

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В следующем розыгрыше криворожский клуб также на стадии 1/64 уступил "Нанту" (0:1, 0:5). Таким образом, с учетом поражения от "Виктории" команда потерпела пять поражений подряд на евроарене.

Стоит отметить, что и с "Пармой", и с "Нантом", "Кривбасс" также проиграл первые поединки с минимальным счетом, а в ответных матчах были разгромы.

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Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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