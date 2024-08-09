Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У Кривбасса пять подряд поражений в семи еврокубковых матчах
Неудачная серия бело-красно-черных продолжается
Кривбас
В квалификации КУЕФА 1999/00 "Кривбасс" уверенно разобрался с азербайджанским "Шамкиром" (2:0, 3:0). Но в 1/64 финала украинский коллектив вылетел от "Пармы" (2:3, 0:3).
В следующем розыгрыше криворожский клуб также на стадии 1/64 уступил "Нанту" (0:1, 0:5). Таким образом, с учетом поражения от "Виктории" команда потерпела пять поражений подряд на евроарене.
Стоит отметить, что и с "Пармой", и с "Нантом", "Кривбасс" также проиграл первые поединки с минимальным счетом, а в ответных матчах были разгромы.
Популярное сейчас
- Плюс две медали в греко-римской борьбе. Украинский медальный зачет
- Кривбасс - Виктория Пльзень. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию квалификации Лиги Европы
- Минай теряет еще одного лидера. Он перейдет в Черноморец
- Динамо и Кривбасс в еврокубках, дерби Манчестера, 2-й тур УПЛ. Расписание футбола на 5 – 11 августа
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Таисия Онофрийчук вышла в финал Олимпиады-2024 в художественной гимнастике