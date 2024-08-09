За последние 7 лет на стадионе в Пльзене выигрывали только Барселона, Реал, Интер и Бавария

Начиная с 4-го раунда квалификации Лиги Европы 2017/18, "Виктория" сыграла дома 30 матчей в рамках турниров УЕФА. "Красно-синие" уступили всего 4 раза и это были поединки против грандов в Лиге чемпионов:

07.11.2018 Виктория 0:5 Реал

Виктория 0:5 Реал 13.09.2022 Виктория 0:2 Интер

Виктория 0:2 Интер 12.10.2022 Виктория 2:4 Бавария

Виктория 2:4 Бавария 01.11.2022 Виктория 2:4 Барселона

В этом промежутке чешский коллектив побеждал на своем поле таких соперников, как лиссабонский "Спортинг" (2:1), "Рома" (2:1), загребское "Динамо" (1:0, 2:1), а также расписывал ничью с "Фиорентиной" (0:0) и "Олимпиакосом" (0:0).