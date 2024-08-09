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"Свистки были в одну сторону". Вернидуб раскритиковал судейство в матче с Викторией

Лига Европы

Наставник "Кривбасса" остался недоволен работой арбитра

"Свистки были в одну сторону". Вернидуб раскритиковал судейство в матче с Викторией

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб остался недоволен судейством в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против чешской "Виктории" (1:2).

"Первый мяч... Надо посмотреть, я не хочу ничего говорить, но если взять всю игру, то мне не понравилось, как отсудил рефери. Я не имею права говорить об этом, но очень не понравилось.

На мой взгляд, свистки были в основном только в нашу сторону, а там все можно было. Поэтому я недоволен. Я все-таки ожидал, что европейские судьи более профессиональные и будут судить лучше. Но есть то, что есть. Жаловаться мы не будем. Это нормально, двигаемся дальше", - отметил Вернидуб.

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Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Виктория (Пльзень)
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Источник:
УПЛ ТВ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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mykolazap (Запорожье)
09.08.2024 в 09:46
Наш футбол залишився в минулому сторіччі. Всі європейські команди, навіть не сильних чемпіонатів, застосовують пресинг по всьому полю, не дають вільно приймати м'яч, грають по гравцю, одразу накривають і в цьому режимі грають практично всі 90 хвилин. Наші команди продовжують грати зонно, все дають робити - спокійно суперник приймає мяч, має час подивитись, віддати пас - не пресингують на половині суперника, або це робить максимум 2 футболіста, що практично нічого не дає. Раніше наші футболісти славились хорошою фізичною підготовкою, зараз цього немає, мабуть тренери жаліють гравців. Хлопці грали гарно, судді винуваті і т.п. Приходять в європейські чемпіонати так навіть в чемпіонаті Польщі не можуть заграти, сидять в запасі. Це просто констатація, що робити - треба вирішувати кожному власнику окремо.
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Комментарии 4
mykolazap (Запорожье)
09.08.2024 в 09:46
Наш футбол залишився в минулому сторіччі. Всі європейські команди, навіть не сильних чемпіонатів, застосовують пресинг по всьому полю, не дають вільно приймати м'яч, грають по гравцю, одразу накривають і в цьому режимі грають практично всі 90 хвилин. Наші команди продовжують грати зонно, все дають робити - спокійно суперник приймає мяч, має час подивитись, віддати пас - не пресингують на половині суперника, або це робить максимум 2 футболіста, що практично нічого не дає. Раніше наші футболісти славились хорошою фізичною підготовкою, зараз цього немає, мабуть тренери жаліють гравців. Хлопці грали гарно, судді винуваті і т.п. Приходять в європейські чемпіонати так навіть в чемпіонаті Польщі не можуть заграти, сидять в запасі. Це просто констатація, що робити - треба вирішувати кожному власнику окремо.
Ответить
1
0
storm_ua (Николаев)
09.08.2024 в 09:26
Вернидуб у тебя физически очень слабая команда, просто доходяги, черепахи несчастные. Плюс вечная наша футбольная трусость, неумение и нежелание биться до конца. И это при том что команда Чехов явно была не в лучшей форме, они играют на пике гораздо мощнее. Но даже такой слабый подход чехов, принес им победу, особо и не напрягались.
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2
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Не дармоед (Запорожье)
09.08.2024 в 08:58
Всё по делу.
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tekutiev (донецк,Украина)
09.08.2024 в 08:48
опять завёл старую пластинку
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