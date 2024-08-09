"Свистки были в одну сторону". Вернидуб раскритиковал судейство в матче с Викторией

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб остался недоволен судейством в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против чешской "Виктории" (1:2).

"Первый мяч... Надо посмотреть, я не хочу ничего говорить, но если взять всю игру, то мне не понравилось, как отсудил рефери. Я не имею права говорить об этом, но очень не понравилось.

На мой взгляд, свистки были в основном только в нашу сторону, а там все можно было. Поэтому я недоволен. Я все-таки ожидал, что европейские судьи более профессиональные и будут судить лучше. Но есть то, что есть. Жаловаться мы не будем. Это нормально, двигаемся дальше", - отметил Вернидуб.