Вирт: Индивидуальные ошибки привели к тому, что Кривбасс проиграл

Украинский тренер и футбольный эксперт Юрий Вирт проанализировал поражение "Кривбасса" от "Виктории" Пльзень в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы (1:2).

- Мы увидели два разных тайма. В первом забили шикарный гол, вели равную борьбу. Ожидалось, что "Кривбасс" во втором тайме будет играть в обороне надежно, искать шанс на контратаках.

- Быстрый пропущенный мяч, за которым последовал и второй, случился в результате индивидуальных ошибок. Перевернув матч, "Виктория" имела еще несколько моментов, а "Кривбасс" сам себе начал привозить. Есть неутешительный результат, но "Кривбасс" мог вполне претендовать на ничью. Индивидуальные ошибки привели к тому, что наша команда проиграла.

- Ошибки в пропущенных голах - нехватка опыта игры против таких команд?

- "Кривбасс" давно не играл в еврокубках. На внутренней арене мы не увидим таких агрессивных команд, как "Виктория" (Пльзень). Они были заряжены на борьбу, удачно действовали в прессинге, заставляя "Кривбасс" ошибаться. Потеря в центре поля привела к тому, что Панош нанес точный удар.

"Кривбасс" готовился к такому силовому футболу, но команда Вернидуба в этом аспекте уступала сопернику.

- А как вам голевая комбинация "Кривбасса" с голом Принса?

- Я получил удовольствие от того, как была разыграна трехходовка, где Вакулко отдал на ход Дибанго, который нашел Принса, ну а тот в одно касание отправил мяч в ворота. Сделали то, что должны были. Исполнение было идеальное, но таких атак мы много не увидели.

- "Кривбасс" был готов к такому агрессивному сопернику?

- Они однозначно готовились. Все отмечали, что будет много борьбы, но в микроэпизодах "Кривбасс" проигрывал. Во втором тайме потеря в центре поля привела к первому пропущенному голу. Проигранная борьба так же привела и ко второму пропущенному мячу. Меня это где-то удивило, ведь "Кривбасс" практически не проигрывает борьбу в чемпионате.

- Можно говорить о том, что "Кривбасс" вышел на этот матч в оптимальном составе?

- Спрогнозировать состав "Кривбасса" на матч очень трудно. Юрий Николаевич Вернидуб каждый матч делает ротацию. Мы увидели в составе Бизиману, Понедельника. Микитишин, если я не ошибаюсь не играл с первых минут против "Черноморца" (1:0). На сегодняшний день "Кривбасс" выпустил всех сильнейших.

- В ответном матче "Кривбасс" сможет избежать ошибок, которые стоили положительного результата в Кошице?

- Шансы у команды есть. Нужно сделать работу над ошибками, которых хватало. Искать свой момент, ведь в Чехии будет не так много моментов. И не уступать в борьбе.

- На чем можно ловить "Викторию"?

- Мяч, который забил "Кривбасс", показал, что "Виктория" не безгрешна. Команды Вернидуба славятся контратакующим футболом. Мы увидели, что соперник может не уследить за скоростными игроками "Кривбасса". Быстрые атаки и качественное завершение - ключ к проходу "Виктории" по сумме двух матчей.

- Стоит ждать глобальной ротации "Кривбасса" в ближайшей игре с "Карпатами"?

- Однозначно. Длинная скамейка позволяет Вернидубу иметь два равноценных состава. Футболисты, которые сидели на скамейке, имеют достаточный уровень, чтобы выполнять задачи в чемпионате, - считает Вирт.