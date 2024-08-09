Бывший вратарь Кривбасса: Виктория – постоянный участник еврокубков, а нашей команде не хватает матчей хорошего уровня в УПЛ

Бывший вратарь "Кривбасса" и сборной Украины Илья Близнюк прокомментировал для UA-Футбол итог первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между "Кривбассом" и "Викторией", закончившийся со счетом 1:2.

- Перед первым поединком наставник "Виктории" Мирослав Коубек заявил: "Уверен, что нам удастся победить в завтрашней встрече". Получается сдержал свое слово.

- Любой тренер хочет быть уверен в своих подопечных, показывая прессе амбиции команды, а заодно и заявляя о победе в предстоящем поединке. Но отчасти можно с ним не согласиться. В первом тайме подопечные Вернидуба продемонстрировали очень качественный и организованный футбол. "Виктория" не создала но одного даже полумомента, благодаря тому, что "Кривбасс" навязала свою игру. Четкие и налаженные действия в обороне с перекрытием всех зон и коридоров, с последующими перехватом мяча и быстрыми атаками. Показательным оказался, к сожалению единственный забитый мяч. А вот после перерыва пошла череда ошибок, и команда не смогла выходить из обороны своей трети половины поля. За счет высокого прессинга в средней зоне соперник перехватывал все мячи, и под таким давлением было совершенно много потерь. Так был и забит первый гол "Викторией".

- Почему "Кривбасс" провел два разных тайма? Особенно провальными оказались первые 20 минут после перерыва. В этот временной отрезок все и решилось.

- "Кривбасс" после перерыва не выдержала высокий темп. Защитники начали катать мяч, и под прессингом не знали как выходить из обороны в атаку. А в моментах, где нужно было забивать, подвело мастерство. Забей Соса при счете 1-1, все сложилось бы по-другому. И тут же моментально получили оборотку, пропустив гол. Вся эта серия ошибок, выход из обороны, потери мяча в средней зоне, это как факт недостаточного уровня хороших матчей в чемпионате Украины. А вот "Виктория" постоянный участник еврокубков, команда более опытная, сумела перестроится и дожать соперника. Такие матчи очень дороги, в плане неоценимого опыта. Но несмотря на поражение игра "Кривбасса" понравилась. Все таки после 70-й минуте сумели встрепенуться, и выравнять игру. Ничейный результат был бы справедливым итогом.

- После матча Юрий Вернидуб раскритиковал судью этого поединка. Но будем откровенны, "Кривбассу" повезло, что арбитр на 71-й минуте не удалил Принса.

- Абсолютно верно. Если бы ВАР вмешался, то было бы удаление. Принс мог бы подвести команду, и неясно с как бы счетом закончилась игра. И в повторном матче Принс не вышел бы на поле. А он лучший в составе "Кривбасса". Можно понять эмоции Юрия Вернидуба.

- С поражением трудно начинать повторный поединок. Чего ждать в Пльзене?

- Сейчас у "Кривбасса" будет сложная логистика. В течение недели нужно вернуться домой, сыграть матч чемпионата с "Карпатами", а затем ехать в Чехию. Проблема состоит в восстановлении команды. Сумеют справится с этой задачей, можно надеяться на позитивный результат. В повторной игре именно физические кондиции будут решать многое. Опять будет прессинг, давление и все это нужно выдержать. Даже в неудачах всегда есть надежда.