ЛЕ. Трудное положение Кривбасса, конкуренты Украины тоже не без проблем

Третий квалификационный раунд Лиги Европы – это 26 команд, разделенных на тринадцать игровых противостояний. В каждом противостояний – по два матча. Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, проигравшие переместятся в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.

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Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи разбиты на три игровых дня.

"Кривбасс" очень хорошо провел первый тайм матча с "Викторией", но второй провалил, поэтому общий счет – не в пользу украинской команды. Опасная ситуация, ведь в случае вылета из Лиги Европы за основной этап Лиги конференций придется бороться с "Бетисом" – грозным соперником.

(выгодны победы команд, которые выделены жирным)

Лига Европы. 15.08.2024

"Виктория" (Чехия) 20:00 "Кривбасс" (Украина) (первый матч – 2:1).

К счастью, не феерили неделю назад и представители конкурентов Украины в Таблице коэффициентов. Хорваты сыграли вничью, сербы проиграли. Важно, чтобы и в ответных матчах они не были максимально успешными.

"Эльфсборг" (Швеция) 20:00 "Риека" (Хорватия) (первый матч – 1:1);

"Риека" (Хорватия) (первый матч – 1:1); "Лугано" (Швейцария) 21:30 "Партизан" (Сербия) (первый матч – 1:0).

Пары, где определяются соперники или потенциальные соперники представителей конкурентов Украины или украинских команд – второй приоритет по интересу.

"Рапид" (Австрия) 19:00 "Трабзонспор" (Турция) (первый матч – 1:0) – определяется потенциальный соперник "Шленска" (Польша) ;

"Трабзонспор" (Турция) (первый матч – 1:0) – определяется потенциальный соперник ; "Серкль Брюгге" (Бельгия) 21:00 "Мольде" (Норвегия) (первый матч – 0:3) – определяется потенциальный соперник "Вислы" (Польша) и потенциальный соперник "Риеки" (Хорватия) ;

"Мольде" (Норвегия) (первый матч – 0:3) – определяется потенциальный соперник и потенциальный соперник ; "Аякс" (Нидерланды) 21:15 "Панатинаикос" (первый матч – 1:0) – определяется потенциальный соперник "Ягеллонии" (Польша) ;

"Панатинаикос" (первый матч – 1:0) – определяется потенциальный соперник ; "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) 21:30 "Паневежис" (Литва) (первый матч – 2:1) – определяется соперник "Бачки-Тополы" (Сербия) ;

"Паневежис" (Литва) (первый матч – 2:1) – определяется соперник ; "Шемрок Роверс" (Ирландия) 22:00 "Целье" (Словения) (первый матч – 0:1) – определяется потенциальный соперник ПАОКа (Греция).

Остальные матчи

Лига Европы. 13.08.2024

"Нью-Сейнтс" (Уэльс) 20:30 "Петрокуб" (Молдова) (первый матч – 0:1).

Лига Европы. 14.08.2024

РФШ (Латвия) 19:00 "УЭ Санта Колома" (Андорра) (первый матч – 2:0).

Лига Европы. 15.08.2024