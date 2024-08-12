Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЕ. Трудное положение Кривбасса, конкуренты Украины тоже не без проблем
Анонс ответных матчей третьего квалификационного раунда
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Третий квалификационный раунд Лиги Европы – это 26 команд, разделенных на тринадцать игровых противостояний. В каждом противостояний – по два матча. Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, проигравшие переместятся в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи разбиты на три игровых дня.
"Кривбасс" очень хорошо провел первый тайм матча с "Викторией", но второй провалил, поэтому общий счет – не в пользу украинской команды. Опасная ситуация, ведь в случае вылета из Лиги Европы за основной этап Лиги конференций придется бороться с "Бетисом" – грозным соперником.
(выгодны победы команд, которые выделены жирным)
- "Виктория" (Чехия) 20:00 "Кривбасс" (Украина) (первый матч – 2:1).
К счастью, не феерили неделю назад и представители конкурентов Украины в Таблице коэффициентов. Хорваты сыграли вничью, сербы проиграли. Важно, чтобы и в ответных матчах они не были максимально успешными.
- "Эльфсборг" (Швеция) 20:00 "Риека" (Хорватия) (первый матч – 1:1);
- "Лугано" (Швейцария) 21:30 "Партизан" (Сербия) (первый матч – 1:0).
Пары, где определяются соперники или потенциальные соперники представителей конкурентов Украины или украинских команд – второй приоритет по интересу.
- "Рапид" (Австрия) 19:00 "Трабзонспор" (Турция) (первый матч – 1:0) – определяется потенциальный соперник "Шленска" (Польша);
- "Серкль Брюгге" (Бельгия) 21:00 "Мольде" (Норвегия) (первый матч – 0:3) – определяется потенциальный соперник "Вислы" (Польша) и потенциальный соперник "Риеки" (Хорватия);
- "Аякс" (Нидерланды) 21:15 "Панатинаикос" (первый матч – 1:0) – определяется потенциальный соперник "Ягеллонии" (Польша);
- "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) 21:30 "Паневежис" (Литва) (первый матч – 2:1) – определяется соперник "Бачки-Тополы" (Сербия);
- "Шемрок Роверс" (Ирландия) 22:00 "Целье" (Словения) (первый матч – 0:1) – определяется потенциальный соперник ПАОКа (Греция).
Остальные матчи
- "Нью-Сейнтс" (Уэльс) 20:30 "Петрокуб" (Молдова) (первый матч – 0:1).
- РФШ (Латвия) 19:00 "УЭ Санта Колома" (Андорра) (первый матч – 2:0).
- "Линкольн ред. Импс" (Гибралтар) 19:00 "Динамо" (Минск, Беларусь) (первый матч – 0:2);
- "Серветт" (Швейцария) 21:30 "Брага" (Португалия) (первый матч – 0:0);
- "Борац" (Босния и Герцеговина) 22:00 КИ Клаксвик (Фарерские острова) (первый матч – 1:2).
Популярное сейчас
- Экс-гендиректор Зари занял аналогичную должность в клубе из оккупированного Луганска
- Спортдиректор Александрии: Больше половины игроков Днепра-1 могли оказаться у нас
- Шахтер проиграл Полесью, Карпаты разгромили Кривбасс, Челси купил конкурента Мудрику. Главные новости за 11 августа
- Динамо и Кривбасс в ЕК, Суперкубок УЕФА и Челси против Сити. Расписание футбола на 12 – 18 августа
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Силы обороны уничтожили 1080 оккупантов и 65 артсистем за сутки - Генштаб