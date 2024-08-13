ЛЕ. Исторический вечер для молдавского Петрокуба - минимум основной раунд ЛК (обновляется)

Третий квалификационный раунд Лиги Европы – это 26 команд, разделенных на тринадцать игровых противостояний. В каждом противостояний – по два матча. Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, проигравшие переместятся в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.

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Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи разбиты на три игровых дня.

13.08.2024

"Нью-Сейнтс" (Уэльс) - "Петрокуб" (Молдова) 0:0 (первый матч - 0:1)

Удаления: Вильямс 40 ("Нью-Сейнтс", прямая красная) - Пушкаш 45+2 ("Петрокуб", две желтые)

Исторический вечер, историческое достижение для "Петрокуба". Чемпион Молдовы вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, а это означает, что осенью он сыграет как минимум в основном раунде Лиги конференций.

И это - самое большое еврокубковое достижение в истории этого клуба. Ранее максимумом "Петрокуба" был третий квалификационный раунд Лиги конференций. Есть жизнь и за пределами "Шерифа".