ЛЕ. Исторический вечер для молдавского Петрокуба - минимум основной раунд ЛК, семь голов от латвийцев

Третий квалификационный раунд Лиги Европы – это 26 команд, разделенных на тринадцать игровых противостояний. В каждом противостояний – по два матча. Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, проигравшие переместятся в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.

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Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи разбиты на три игровых дня

14.08.2024

РФШ (Латвия) - "УЭ Санта Колома" (Андорра) 7:0 (первый матч - 2:0)

Голы: Икауньекс 2, Икауньекс 10, Липущек 17, Икауньекс 22, Осуагву 44, Кигурс 67, Мареш (пен.) 77

За стартовых 22 минуты матча хозяева забили четыре гола. Затем до перерыва добавили еще один. О какой борьбе можно говорить при таких условиях? "УЭ Санта Коломе" точно не место в Лиге Европы. Не факт даже, что эта команда потянет уровень Лиги конференций. Собственно, узнаем по итогам раунда плей-офф, где андоррцы сыграют с победителем пары "Викингур" - "Флора".

13.08.2024

"Нью-Сейнтс" (Уэльс) - "Петрокуб" (Молдова) 0:0 (первый матч - 0:1)

Удаления: Вильямс 40 ("Нью-Сейнтс", прямая красная) - Пушкаш 45+2 ("Петрокуб", две желтые)

Исторический вечер, историческое достижение для "Петрокуба". Чемпион Молдовы вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, а это означает, что осенью он сыграет как минимум в основном раунде Лиги конференций.

И это - самое большое еврокубковое достижение в истории этого клуба. Ранее максимумом "Петрокуба" был третий квалификационный раунд Лиги конференций. Есть жизнь и за пределами "Шерифа".