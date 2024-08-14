Виктория Пльзень – Кривбасс. АУДИО онлайн трансляция ответного матча отбора Лиги Европы

UA-Футбол организует комментарий поединка квалификации второго по значимости клубного европейского турнира между чешской "Викторией" и украинским "Кривбассом".

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Команда Вернидуба очень хорошо начала первый матч, но удержать победные 1:0 у криворожского коллектива не вышло. Сначала "Виктория" счет сравняла, а затем уже вырвалась вперед (2:1). Тем не менее, у "Кривбасса" есть еще 90 минут, чтобы все исправить. Или даже больше, вдруг будут овертаймы. Выйдет ли у криворожцев? Какую тактику выберет Юрий Николаевич? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в четверг, 15 августа – в 19:55 по киевскому времени.

Комментатор: Роман Синчук