Виктория Пльзень – Кривбасс. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию квалификации Лиги Европы

"Кривбасс" неудачно начал свою еврокубковую кампанию. В первом поединке третьего раунда квалификации Лиги Европы-2024/25 подопечные Юрия Вернидуба уступили "Виктории" Пльзень со счетом 1:2.

В ответном матче криворожскому клубу предоставится шанс реабилитироваться.

Тем не менее, в случае проигрыша"Кривбасс" не покинет еврокубки, а продолжит выступления в Лиге конференций. Криворожцы перейдут в 4-й раунд квалификации ЛК, где сыграют с "Бетисом".

Ну а если "Кривбасс" пройдет "Викторию", то в следующем раунде ЛЕ сыграет против шотландского "Хартса".

Матч "Виктория" Пльзень - "Кривбасс" - состоится в четверг, 15 августа на стадионе "Дусан Арена".

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).