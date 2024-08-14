Шаран: Безусловным фаворитом будет Виктория. Если Кривбасс сыграет вничью, то это уже будет хороший результат

Известный украинский тренер Владимир Шаран поделился ожиданиями от ответного матча квалификации Лиги Европы между чешской "Викторией" и "Кривбассом". Напомним, что в первом, условно домашнем матче криворожская команда проиграла 1:2.

- Кто из наших футболистов оставил у вас положительное впечатление после первой игры?

- Забили хороший мяч, был настрой на первую игру сезона, все горели желанием. Не хотелось бы кого-то выделять. Для этого есть главный тренер Вернидуб.

- А, может, кто-то разочаровал?

- Не было какого-то разочарования. Команда играла ровно.

- В январе в спарринге "Виктория" разгромила "Кривбасс" со счетом 3:0. Первая игра ЛЕ завершилась уже поражением 1:2. Есть определенный прогресс, так скажем. Как считаете, кто будет фаворитом во второй игре?

- Безусловным фаворитом будет "Виктория". Это однозначно. Если "Кривбасс" сыграет вничью, то это уже будет хороший результат. Самое главное, чтобы криворожская команда показала качественную игру и получила необходимые баллы для Украины в рейтинге коэффициентов УЕФА.

Не могу сказать, что шансы 50 на 50, потому что считаю, что больше процентов в пользу чехов, потому что они будут играть на домашнем стадионе.

- Какие самые сильные стороны у криворожцев?

- Это агрессивность, хороший прессинг, физическая подготовка, игра на атаку, но хоть это и рискованно, однако нужно отыгрываться, поэтому, я думаю, что Кривбасс не будет отсиживаться в обороне.

- Как будет играть "Виктория" в ответном матче?

- Будет прессинговать с первых минут, чтобы открыть счет и спокойно доиграть матч.

- Благодаря чему "Кривбасс" может пройти "Викторию"?

- Надо сыграть так, как в первом тайме в первом матче. Вот и все. Когда нанесли семь ударов за первую половину игры, атаковали, "накрывали" соперника, прессинговали, выбегали, находили свободные зоны в построениях соперника.

- Прогноз на матч от Владимира Шарана?

- Думаю, что будет 1:1. Однозначно, что "Кривбасс" забьет.