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Шаран: Безусловным фаворитом будет Виктория. Если Кривбасс сыграет вничью, то это уже будет хороший результат

Лига Европы
Обновлено

В первом матче криворожцы проиграли чехам 1:2

Шаран: Безусловным фаворитом будет Виктория. Если Кривбасс сыграет вничью, то это уже будет хороший результат

fcviktoria.cz

Новина українською

Известный украинский тренер Владимир Шаран поделился ожиданиями от ответного матча квалификации Лиги Европы между чешской "Викторией" и "Кривбассом". Напомним, что в первом, условно домашнем матче криворожская команда проиграла 1:2.

- Кто из наших футболистов оставил у вас положительное впечатление после первой игры?

- Забили хороший мяч, был настрой на первую игру сезона, все горели желанием. Не хотелось бы кого-то выделять. Для этого есть главный тренер Вернидуб.

- А, может, кто-то разочаровал?

- Не было какого-то разочарования. Команда играла ровно.

- В январе в спарринге "Виктория" разгромила "Кривбасс" со счетом 3:0. Первая игра ЛЕ завершилась уже поражением 1:2. Есть определенный прогресс, так скажем. Как считаете, кто будет фаворитом во второй игре?

- Безусловным фаворитом будет "Виктория". Это однозначно. Если "Кривбасс" сыграет вничью, то это уже будет хороший результат. Самое главное, чтобы криворожская команда показала качественную игру и получила необходимые баллы для Украины в рейтинге коэффициентов УЕФА.

Не могу сказать, что шансы 50 на 50, потому что считаю, что больше процентов в пользу чехов, потому что они будут играть на домашнем стадионе.

- Какие самые сильные стороны у криворожцев?

- Это агрессивность, хороший прессинг, физическая подготовка, игра на атаку, но хоть это и рискованно, однако нужно отыгрываться, поэтому, я думаю, что Кривбасс не будет отсиживаться в обороне.

- Как будет играть "Виктория" в ответном матче?

- Будет прессинговать с первых минут, чтобы открыть счет и спокойно доиграть матч.

- Благодаря чему "Кривбасс" может пройти "Викторию"?

- Надо сыграть так, как в первом тайме в первом матче. Вот и все. Когда нанесли семь ударов за первую половину игры, атаковали, "накрывали" соперника, прессинговали, выбегали, находили свободные зоны в построениях соперника.

- Прогноз на матч от Владимира Шарана?

- Думаю, что будет 1:1. Однозначно, что "Кривбасс" забьет.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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