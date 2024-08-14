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Шаран: Безусловным фаворитом будет Виктория. Если Кривбасс сыграет вничью, то это уже будет хороший результат
В первом матче криворожцы проиграли чехам 1:2
fcviktoria.cz
Известный украинский тренер Владимир Шаран поделился ожиданиями от ответного матча квалификации
- Кто из наших футболистов оставил у вас положительное впечатление после первой игры?
- Забили хороший мяч, был настрой на первую игру сезона, все горели желанием. Не хотелось бы кого-то выделять. Для этого есть главный тренер Вернидуб.
- А, может, кто-то разочаровал?
- Не было какого-то разочарования. Команда играла ровно.
- В январе в спарринге "Виктория" разгромила "Кривбасс" со счетом 3:0. Первая игра ЛЕ завершилась уже поражением 1:2. Есть определенный прогресс, так скажем. Как считаете, кто будет фаворитом во второй игре?
- Безусловным фаворитом будет "Виктория". Это однозначно. Если "Кривбасс" сыграет вничью, то это уже будет хороший результат. Самое главное, чтобы криворожская команда показала качественную игру и получила необходимые баллы для Украины в рейтинге коэффициентов УЕФА.
Не могу сказать, что шансы 50 на 50, потому что считаю, что больше процентов в пользу чехов, потому что они будут играть на домашнем стадионе.
- Какие самые сильные стороны у криворожцев?
- Это агрессивность, хороший прессинг, физическая подготовка, игра на атаку, но хоть это и рискованно, однако нужно отыгрываться, поэтому, я думаю, что Кривбасс не будет отсиживаться в обороне.
- Как будет играть "Виктория" в ответном матче?
- Будет прессинговать с первых минут, чтобы открыть счет и спокойно доиграть матч.
- Благодаря чему "Кривбасс" может пройти "Викторию"?
- Надо сыграть так, как в первом тайме в первом матче. Вот и все. Когда нанесли семь ударов за первую половину игры, атаковали, "накрывали" соперника, прессинговали, выбегали, находили свободные зоны в построениях соперника.
- Прогноз на матч от Владимира Шарана?
- Думаю, что будет 1:1. Однозначно, что "Кривбасс" забьет.
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