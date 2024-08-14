  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Вернидуб: Если бы я не верил в положительный исход в матче с Викторией, то не был тренером
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вернидуб: Если бы я не верил в положительный исход в матче с Викторией, то не был тренером

Лига Европы
Обновлено

Кривбасс после поражения в первом матче попробует отыграться у Виктории

Вернидуб: Если бы я не верил в положительный исход в матче с Викторией, то не был тренером

Кривбас

Новина українською

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб на пресс-конференции поделился ожиданиями от ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против чешской "Виктории" Пльзень. В первом поединке криворожцы проиграли со счетом 1:2.

- Очень приятно находиться в Пльзень, в Чехии. Мы приехали на ответную игру с хорошим настроением. Надеемся на свои сильные стороны. Настроены одержать победу и пройти в следующий раунд.

– Вы тренировали молдавский "Шериф", с которым победили "Реал". Верите ли вы, что завтра фортуна снова будет на вашей стороне?

– Если бы я в это не верил, то не был тренером. Вера должна быть всегда. Моя задача как главного тренера – донести этот настрой до каждого из моих ребят. Они должны также верить в победу, выйти завтра и достичь нужного нам результата.

- Не пошатнуло ли психологическое состояние команды поражение от "Карпат"?

– Поражение от "Карпат" – это чемпионат Украины, не более, а сейчас Лига Европы. Понимаем, что у нас сейчас тяжелый месяц, мы постоянно переезжаем: Украина, Чехия, Словакия. Это очень тяжело. Тем более, в отличие от "Виктории", мы добираемся на матчи не самолетами, а автобусом. Нам приходится по три-четыре часа проходить границу. Но это не проблема. Самое главное, что мы – футбольный клуб из Украины, который шел к своей цели и завтра сыграет ответный матч в третьем раунде Лиге Европы, а затем и в плей-офф. Мы не откажемся от своей мечты, а будем идти до конца.

По теме
yellow-arrow
Тренер Виктории Коубек: Мы сыграем дома, но здесь точно будет много украинских болельщиков
yellow-arrow
ЛЕ. Исторический вечер для молдавского Петрокуба - минимум основной раунд ЛК, семь голов от латвийцев
yellow-arrow
Реал Мадрид - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча за Суперкубок УЕФА
Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Виктория (Пльзень)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости