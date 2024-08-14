Вернидуб: Если бы я не верил в положительный исход в матче с Викторией, то не был тренером

Главный тренер " Кривбасса " Юрий Вернидуб на пресс-конференции поделился ожиданиями от ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против чешской "Виктории" Пльзень. В первом поединке криворожцы проиграли со счетом 1:2.

- Очень приятно находиться в Пльзень, в Чехии. Мы приехали на ответную игру с хорошим настроением. Надеемся на свои сильные стороны. Настроены одержать победу и пройти в следующий раунд.

– Вы тренировали молдавский "Шериф", с которым победили "Реал". Верите ли вы, что завтра фортуна снова будет на вашей стороне?

– Если бы я в это не верил, то не был тренером. Вера должна быть всегда. Моя задача как главного тренера – донести этот настрой до каждого из моих ребят. Они должны также верить в победу, выйти завтра и достичь нужного нам результата.

- Не пошатнуло ли психологическое состояние команды поражение от "Карпат"?

– Поражение от "Карпат" – это чемпионат Украины, не более, а сейчас Лига Европы. Понимаем, что у нас сейчас тяжелый месяц, мы постоянно переезжаем: Украина, Чехия, Словакия. Это очень тяжело. Тем более, в отличие от "Виктории", мы добираемся на матчи не самолетами, а автобусом. Нам приходится по три-четыре часа проходить границу. Но это не проблема. Самое главное, что мы – футбольный клуб из Украины, который шел к своей цели и завтра сыграет ответный матч в третьем раунде Лиге Европы, а затем и в плей-офф. Мы не откажемся от своей мечты, а будем идти до конца.