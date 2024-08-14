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Тренер Виктории Коубек: Мы сыграем дома, но здесь точно будет много украинских болельщиков
У Виктории перед ответным матчем приличный запас
фото из свободных источников
Главный тренер "Виктории" Плзень Мирослав Коубек провел пресс-конференцию перед ответным матчем третьего квалификационного раунда
- На чем делаете акцент в подготовке к ответному матчу?
– Я постоянно повторяю своим игрокам, чтобы забыли матч в Кошице. Конечно, мы победили и это хорошо. Мы знаем, как будет играть "Кривбасс". Но результат нужно вычеркнуть из головы. Наша команда должна сыграть активно и снова победить.
- Тем не менее, в первом матче все же "Виктория" одержала победу…
- Превосходство в один мяч ничего не значит. Мы сыграем дома, но здесь точно будет много украинских болельщиков. В первом матче "Кривбасс" вел в счете, но мы дважды забили в ответ и переломили ход поединка.
- Как обстоят дела у Едлички, Суаре и Каду?
– Суаре пока точно не готов играть. Едличка только возвращается после болезни и начнет тренировку в понедельник. Палуска и Валента уже тренируются, но им нужно многое наверстать. Каду летал в Бразилию, но скоро вернется. Радует то, что состояние здоровья травмированных игроков улучшается.
– В первом матче "Виктория" хорошо выглядела только во втором тайме. Но первый тайм ваша команда проиграла…
– Мы смирились с тем фактом, что играем против сложного соперника. "Кривбасс" будет трудно пройти. Тогда первый тайм сложился не в нашу пользу, но во втором мы сыграли лучше.
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