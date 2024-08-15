Виктория Пльзень – Кривбасс. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 15.08.2024

Лига Европы. Третий квалификационный раунд

Ответный матч (результат первого поединка 2:1)

15 августа, 20:00. "Дусан Арена" (Пльзень)

Прямая трансляция: УПЛ ТВ

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Дебют (или может возвращение) "Кривбасса" еврокубки не получился должным образом. Невероятное начало матча изменилось впоследствии и полностью поменяло роли в поединке. В итоге чешская команда одержала волевую победу в том матче. Сегодня букмекеры очень сильно предпочитают опять же "Викторию". А не слишком ли это поспешный прогноз?

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Новости Виктории (Плзень, Чехия)

Паузу между матчами с криворожцами "красно-синие" ударно заполнили поединком чемпионата. Команда Мирослава Кубека разгромила одного из аутсайдеров чешского первенства "Карвину" со счетом 5:0. Счет открыл Вашулин, который забивал недавно “Кривбассу”. Затем три гола “Виктория” оформила в большинстве, после чего составы выровнялись. К концу встречи еще и цифра на табло сменилась на пятерку.

Сейчас “красно-синие” идут на втором месте в своем первенстве. В их активе 10 очков из 12. Столько же – у "Славии Прага", а максимальные 12 из 12 – у столичной "Спарты". За четыре тура подопечные Кубека пропустили один гол – и то при счете 3:0 против "Дуклы". В этом сезоне "Виктория" снова будет претендовать на пальму первенства в Чехии.

Для этого есть у чехов также и характер – это и показали они во втором тайме матча против “Кривбасса”. От бессмысленных навесов первой половины встречи до перелома в игре после перерыва. Забитый гол 16-летнего Паноса из-за пределов штрафной – возможно, даже где-то с удачей – дал невероятной силы партнерам юноши. Стену "Кривбасса" в обороне удалось проломить.

Новости Кривбасса (Кривой Рог, Украина)

В минувшие выходные криворожцы провели значительно хуже, чем "Виктория". Логистически матч против "Карпат" во Львове был удобен: избегали долгого переезда по Украине автобусом. А вот результат… просто ужасный. "Кривбасс" проиграл новичку УПЛ со счетом 0:3. Даже не все преданные фанаты "львов" мечтали о таких цифрах на табло. “Кривбасс” плавно перешел от незабитого пенальти до 0:2 уже до перерыва. Далее последовал третий гол и жалобы Вернидуба. Веселого мало.

За двумя матчами УПЛ рано пока делать какие-либо глобальные выводы. Но с реализацией моментов против "Черноморца", что против "Карпат" было очень тяжело. Сколько на судей не сетуй, но если не забивать 100% случая, то мало что может помочь. Пока – восьмое место и три очка в активе.

Против “Виктории” также была нереализация моментов. “Кривбасс” больше создал угроз, а вот использовать их не смог. В "Виктории" два (с половиной) удара в створ – два гола. И еще в обороне команда Вернидуба, обычно мощно играющая у своих ворот, начала проседать. Вот последние три тайма и не может вылезти из этой ямы.

Последние пять матчей Виктории Плзень и Кривбасса

Последние пять встреч хозяев

11.08. Виктория – Карвина 5:0 (1 Лига Чехии)

08.08. Кривбасс – Виктория 1:2 (ЛЕ)

03.08. Яблонец – Виктория 0:0 (1 Лига Чехии)

28.07. Виктория – Градец-Кралово 1:0 (1 Лига Чехии)

20.07. Дукла Прага – Виктория 1:3 (1 Лига Чехии)

Последние пять встреч гостей

11.08. Карпаты – Кривбасс 3:0 (УПЛ)

08.08. Кривбасс – Виктория 1:2 (ЛЕ)

03.08. Кривбасс – Черноморец 1:0 (УПЛ)

23.07. Кривбасс – Ризеспор 3:4 (ТМ)

20.07. Кривбасс – Аль-Батаех (ТМ)

Очные личные встречи между командами

Единственный официальный матч состоялся неделю назад в Кошице – вышеупомянутая волевая победа чехов со счетом 2:1. После гола Аду во втором тайме отличились 16-летний Панос и джокер Вашулин. А также команды играли на зимнем сборе 2023 товарищеский матч. Тогда "Виктория" победила со счётом 3:0.

Ставки и коэффициенты на матч Виктория Плзень – Кривбасс

Прогноз на матч Виктория Плзень – Кривбасс от UA-Football

То, что чехам удалось удержать победу, – это большая заслуга их работоспособности на поле. Они переломили ход игры и удержали его. Это настолько задело "Кривбасс", что тот уже три тайма в нокдауне. Однако сегодня будут последние два раунда. Вернидуб точно подберет правильные слова для установки. Поэтому вряд ли это будет простой для "Виктории" матч, как предсказывают букмекеры. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,9).