Бизимана: Первый матч доказал, что мы можем играть против Виктории. Нам есть что предложить

Джихад Бизимана выступил на пресс-конференции в ответном матче 3-го раунда квалификации ЛЕ.

"Мы недавно приехали в Чехию. Я верю в нашу команду, у нас сильный коллектив. Есть свой менталитет, мы настраиваемся по-боевому. Первый матч доказал, что мы можем играть против "Виктории" и нам есть что предложить сопернику".

"Виктория" – хороший оппонент, но мы все настраиваемся на грядущую игру и хотим продемонстрировать свои лучшие качества. Я верю в себя и своих партнеров”, – заявил Джихад.

В первом поединке с чешским коллективом 27-летний футболист из Руанды дебютировал в еврокубках.