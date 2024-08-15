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Бизимана: Первый матч доказал, что мы можем играть против Виктории. Нам есть что предложить

Лига Европы

Полузащитник поделился ожиданиями от второй встречи

Бизимана: Первый матч доказал, что мы можем играть против Виктории. Нам есть что предложить

Фото: ФК Кривбас

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Джихад Бизимана выступил на пресс-конференции в ответном матче 3-го раунда квалификации ЛЕ.

"Мы недавно приехали в Чехию. Я верю в нашу команду, у нас сильный коллектив. Есть свой менталитет, мы настраиваемся по-боевому. Первый матч доказал, что мы можем играть против "Виктории" и нам есть что предложить сопернику".

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"Виктория" – хороший оппонент, но мы все настраиваемся на грядущую игру и хотим продемонстрировать свои лучшие качества. Я верю в себя и своих партнеров”, – заявил Джихад.

В первом поединке с чешским коллективом 27-летний футболист из Руанды дебютировал в еврокубках.

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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Александр Симченко
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