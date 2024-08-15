Виктория Пльзень – Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию квалификации Лиги Европы

Сегодня, 15 августа "Кривбасс" проведет ответный матч против "Виктории" Пльзень в третьем квалификационном раунде Лиги Европы-2024/25.

Игра пройдет на стадионе "Дусан Арена". Начало - в 20:00 по киевскому времени.

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В случае проигрыша"Кривбасс" не покинет еврокубки, а продолжит выступления в Лиге конференций. Криворожцы перейдут в 4-й раунд квалификации ЛК, где сыграют с "Бетисом".

Ну а если "Кривбасс" пройдет "Викторию", то в следующем раунде ЛЕ сыграет против шотландского "Хартса".

Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, ОТТ-платформ, кабельных сетей (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Третий раунд квалификации Лиги Европы сезона 2024/25. Ответный матч

15.08.2024

"Виктория" Пльзень 20:00 "Кривбасс"

Видеотрансляция - УПЛ ТВ

Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>