Хавбек Виктории - о матче с Кривбассом: Мы знаем, что являемся фаворитом

Полузащитник "Виктории" Пльзень Ян Копиц поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с "Кривбассом".

"Мы знаем, что нам не будет легко. Мы проверили силу нашего соперника. Они играют корпусом, у них быстрые переходы в атаку, и нам нужно быть осторожными с этим. К ответному матчу мы подходим с преимуществом в один гол.

Мы знаем, что являемся фаворитом. У нас есть преимущество в один гол, и мы играем дома. В футболе случались большие сюрпризы, так что мы начеку.