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Хавбек Виктории - о матче с Кривбассом: Мы знаем, что являемся фаворитом
Ответная игра уже сегодня
Фото: fcviktoria.cz
Полузащитник "Виктории" Пльзень Ян Копиц поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с "Кривбассом".
"Мы знаем, что нам не будет легко. Мы проверили силу нашего соперника. Они играют корпусом, у них быстрые переходы в атаку, и нам нужно быть осторожными с этим. К ответному матчу мы подходим с преимуществом в один гол.
Мы знаем, что являемся фаворитом. У нас есть преимущество в один гол, и мы играем дома. В футболе случались большие сюрпризы, так что мы начеку.
Считаю ли я этот матч матчем осени? В данном случае, безусловно. Мы знаем, что если мы не пройдем "Кривбасс", то нас будет ждать очень сильный соперник. Попасть в Европу будет гораздо сложнее. Это действительно можно рассматривать как самую важную игру осени.
Мы знаем, что на своем поле мы сильнее. Здесь у нас больше уверенности. Однако это еще никому ничего не принесло", - приводит слова футболиста официальный сайт клуба.
Матч "Виктория" - "Кривбасс" состоится сегодня, 15 августа и начнется в 20:00.
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