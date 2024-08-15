Шаран объяснил причины поражения Кривбасса в первой игре с Викторией

Известный украинский тренер Владимир Шаран объяснил, почему "Кривбасс" уступил в первом матче квалификации Лиги Европы "Виктории" (1:2).

"Повлияло ли то, что это был первый официальный поединок в нынешнем сезоне? Да, безусловно. Знаю по себе, да и другие тренеры могут это подтвердить, что первый поединок после межсезонья очень тяжелый. И не важно, какие контрольные матчи были у команды, а у "Кривбасса" они были хорошего уровня. Контрольная игра - это одно, а официальная встреча - это совсем другое.

Вот если бы "Кривбасс" провел один-два тура чемпионата Украины и потом стартовал в Лиге Европы, то было бы лучше. Но, к большому сожалению, что есть, то есть.