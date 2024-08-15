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Шаран объяснил причины поражения Кривбасса в первой игре с Викторией

Лига Европы

Украинский тренер высказал свое мнение

Шаран объяснил причины поражения Кривбасса в первой игре с Викторией

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Известный украинский тренер Владимир Шаран объяснил, почему "Кривбасс" уступил в первом матче квалификации Лиги Европы "Виктории" (1:2).

"Повлияло ли то, что это был первый официальный поединок в нынешнем сезоне? Да, безусловно. Знаю по себе, да и другие тренеры могут это подтвердить, что первый поединок после межсезонья очень тяжелый. И не важно, какие контрольные матчи были у команды, а у "Кривбасса" они были хорошего уровня. Контрольная игра - это одно, а официальная встреча - это совсем другое.

Вот если бы "Кривбасс" провел один-два тура чемпионата Украины и потом стартовал в Лиге Европы, то было бы лучше. Но, к большому сожалению, что есть, то есть.

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Практики в официальных матчах не хватило, но игра с "Карпатами" показала, что команде, которая выступает в еврокубках очень трудно. Особенно это касается логистики, переездов, это не так все просто.

Сразу вспомнил, когда мы с "Александрией" взяли бронзу УПЛ. Очень нужно, чтобы была практически равная ротация. И только тогда можно надеяться на результат", - считает Шаран.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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