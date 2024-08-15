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Кривбасс определился с формой на ответный матч против Виктории

Лига Европы

Команда Юрия Вернидуба сыграет в выездном комплекте

Кривбасс определился с формой на ответный матч против Виктории

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Сегодня, 15 августа "Кривбасс" проведет ответный матч против "Виктории" Пльзень в третьем квалификационном раунде Лиги Европы-2024/25.

Команды определились с комплектами игровой формы на предстоящую игру.

Футболисты "Кривбасса" выйдут на поле в белой форме, а вратарь украинского клуба - в черной экипировке.

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Что касается соперников криворожан - "Виктории" Пльзень, то они сыграют в красно-синем комплекте, а их голкипер - в ярко-зеленом цвете.

Начало поединка - в 20:00 по Киеву. Первая игра завершилась поражением "Кривбасса" со счетом 1:2.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
15.08.2024 в 13:37
Белые вообщето сдаюцца.. А красные жаждят крови... Ну да ладно, посмотрм...
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0
2
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
15.08.2024 в 13:37
Белые вообщето сдаюцца.. А красные жаждят крови... Ну да ладно, посмотрм...
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0
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
15.08.2024 в 13:49
...ніхто не буде тебе "любити" - ні білі, ні червоні... бо в тебе 57-річний дід-збочинець дуже великий діаметр вихлопної ( 10 см )
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1
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