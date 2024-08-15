Кривбасс определился с формой на ответный матч против Виктории

Сегодня, 15 августа "Кривбасс" проведет ответный матч против "Виктории" Пльзень в третьем квалификационном раунде Лиги Европы-2024/25.

Команды определились с комплектами игровой формы на предстоящую игру.

Футболисты "Кривбасса" выйдут на поле в белой форме, а вратарь украинского клуба - в черной экипировке.

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Что касается соперников криворожан - "Виктории" Пльзень, то они сыграют в красно-синем комплекте, а их голкипер - в ярко-зеленом цвете.

Начало поединка - в 20:00 по Киеву. Первая игра завершилась поражением "Кривбасса" со счетом 1:2.