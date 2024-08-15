Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЕ. Приспешники агрессоров будут в осени, Трабзонспор с Батаговым вылетает (обновляется)
Ответные матчи третьего квалификационного раунда
Getty Images/Global Images Ukraine
Третий квалификационный раунд Лиги Европы – это 26 команд, разделенных на тринадцать игровых противостояний. В каждом противостояний – по два матча. Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, проигравшие переместятся в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.
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Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи разбиты на три игровых дня.
"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - "Динамо" (Минск, Белорусь) 2:1 (первый матч – 0:2)
Голы: Де Барр 30, Де Барр 78 - Альфред 54
Этот результат официально гарантирует приспешникам агрессоров основной этап еврокубков (минимум Лига конференций). Обидно, потому что среди цивилизованного мира не должно быть тех, кто с россией. Слишком слабый соперник достался "Динамо" (Минск). Хотя даже ему эта команда умудрилась проиграть один из двух поединков.
"Рапид" (Австрия) - "Трабзонспор" (Турция) 2:0 (первый матч – 1:0)
Голы: Зайдль 77, Ланг 87
Удаление: Мальхейро 85 ("Трабзонспор", прямая красная)
Арсений Батагов попал в заявку "Трабзонспора", но на поле не выходил. Логично, ведь туркам нужно было отыгрываться после первого матча, и нивелировать отставание уже в ходе отчетной игры. Не удалось, поэтому максимум, который светит Батагову с его "Трабзонспором" - основной этап Лиги конференций.
"Виктория" (Чехия) 20:00 "Кривбасс" (Украина) (первый матч – 2:1)
Голы:
Отчет о матче ⇒ ЗДЕСЬ
"Эльфсборг" (Швеция) 20:00 "Риека" (Хорватия) (первый матч – 1:1)
Голы:
"Серкль Брюгге" (Бельгия) 21:00 "Мольде" (Норвегия) (первый матч – 0:3)
Голы:
"Аякс" (Нидерланды) 21:15 "Панатинаикос" (Греция) (первый матч – 1:0)
Голы:
"Лугано" (Швейцария) 21:30 "Партизан" (Сербия) (первый матч – 1:0)
Голы:
"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) 21:30 "Паневежис" (Литва) (первый матч – 2:1)
Голы:
"Серветт" (Швейцария) 21:30 "Брага" (Португалия) (первый матч – 0:0)
Голы:
"Борац" (Босния и Герцеговина) 22:00 Ки Клаксвик (Фарерские острова) (первый матч – 1:2)
Голы:
"Шемрок Роверс" (Ирландия) 22:00 "Целье" (Словения) (первый матч – 0:1)
Голы:
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