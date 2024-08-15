ЛЕ. Приспешники агрессоров будут в осени, Трабзонспор с Батаговым вылетает (обновляется)

Третий квалификационный раунд Лиги Европы – это 26 команд, разделенных на тринадцать игровых противостояний. В каждом противостояний – по два матча. Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, проигравшие переместятся в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.

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Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи разбиты на три игровых дня.

13-14.08.2024

15.08.2024

"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - "Динамо" (Минск, Белорусь) 2:1 (первый матч – 0:2)

Голы: Де Барр 30, Де Барр 78 - Альфред 54

Этот результат официально гарантирует приспешникам агрессоров основной этап еврокубков (минимум Лига конференций). Обидно, потому что среди цивилизованного мира не должно быть тех, кто с россией. Слишком слабый соперник достался "Динамо" (Минск). Хотя даже ему эта команда умудрилась проиграть один из двух поединков.

"Рапид" (Австрия) - "Трабзонспор" (Турция) 2:0 (первый матч – 1:0)

Голы: Зайдль 77, Ланг 87

Удаление: Мальхейро 85 ("Трабзонспор", прямая красная)

Арсений Батагов попал в заявку "Трабзонспора", но на поле не выходил. Логично, ведь туркам нужно было отыгрываться после первого матча, и нивелировать отставание уже в ходе отчетной игры. Не удалось, поэтому максимум, который светит Батагову с его "Трабзонспором" - основной этап Лиги конференций.

"Виктория" (Чехия) 20:00 "Кривбасс" (Украина) (первый матч – 2:1)

Голы:

Отчет о матче ⇒ ЗДЕСЬ

"Эльфсборг" (Швеция) 20:00 "Риека" (Хорватия) (первый матч – 1:1)

Голы:

"Серкль Брюгге" (Бельгия) 21:00 "Мольде" (Норвегия) (первый матч – 0:3)

Голы:

"Аякс" (Нидерланды) 21:15 "Панатинаикос" (Греция) (первый матч – 1:0)

Голы:

"Лугано" (Швейцария) 21:30 "Партизан" (Сербия) (первый матч – 1:0)

Голы:

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) 21:30 "Паневежис" (Литва) (первый матч – 2:1)

Голы:

"Серветт" (Швейцария) 21:30 "Брага" (Португалия) (первый матч – 0:0)

Голы:

"Борац" (Босния и Герцеговина) 22:00 Ки Клаксвик (Фарерские острова) (первый матч – 1:2)

Голы:

"Шемрок Роверс" (Ирландия) 22:00 "Целье" (Словения) (первый матч – 0:1)

Голы: