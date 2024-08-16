ЛЕ. Приспешники агрессоров будут в осени, Трабзонспор с Батаговым вылетает, Тете забил Аяксу

Третий квалификационный раунд Лиги Европы – это 26 команд, разделенных на тринадцать игровых противостояний. В каждом противостояний – по два матча. Победители противостояний выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, проигравшие переместятся в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций.

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Первые матчи состоялись неделю назад. Ответные матчи разбиты на три игровых дня.

13-14.08.2024

15.08.2024

"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - "Динамо" (Минск, Белорусь) 2:1 (первый матч – 0:2)

Голы: Де Барр 30, Де Барр 78 - Альфред 54

Этот результат официально гарантирует приспешникам агрессоров основной этап еврокубков (минимум Лига конференций). Обидно, потому что среди цивилизованного мира не должно быть тех, кто с россией. Слишком слабый соперник достался "Динамо" (Минск). Хотя даже ему эта команда умудрилась проиграть один из двух поединков.

"Рапид" (Австрия) - "Трабзонспор" (Турция) 2:0 (первый матч – 1:0)

Голы: Зайдль 77, Ланг 87

Удаление: Мальхейро 85 ("Трабзонспор", прямая красная)

Арсений Батагов попал в заявку "Трабзонспора", но на поле не выходил. Логично, ведь туркам нужно было отыгрываться после первого матча, и нивелировать отставание уже в ходе отчетной игры. Не удалось, поэтому максимум, который светит Батагову с его "Трабзонспором" - основной этап Лиги конференций.

"Виктория" (Чехия) - "Кривбасс" (Украина) 1:0 (первый матч – 2:1)

Гол: Вашулин 52

Отчет о матче ⇒ ЗДЕСЬ

"Эльфсборг" (Швеция) - "Риека" (Хорватия) 2:0 (первый матч – 1:1)

Голы: Байду 68, Касем 83

Замечательный результат. Хорватия - конкурент Украины в Таблице коэффициентов, поэтому чем больше поражений будет у нее - тем лучше для нас. "Риека" - достойная боевая единица, но теперь она вылетает в Лигу конференций под риск не пройти в основной этап.

"Серкль Брюгге" (Бельгия) - "Мольде" (Норвегия) 1:0 (первый матч – 0:3)

Гол: Оуттара 41

Удаление: Абу Фрэнсис 29 ("Серкль Брюгге", прямая красная)

Просто-напросто утешительный приз для "Серкль Брюгге". В первом матче было поражение, которое разрушило все перспективы в Лиге Европы. Остается бельгийцам Лига конференций.

"Аякс" (Нидерланды) - "Панатинаикос" (Греция) 0:1; пен.: 13:12 (первый матч – 1:0)

Гол: Тете 89

Статусный "Аякс" прошел дальше, но каких же это нервов стоило этой славной команде... Если коротко, то "Панатинаикос" отыграл минимальное отставание (благодаря голу экс-игрока "Шахтера" Тете) и дело дошло до серии пенальти, где амстердамцы выиграли на 17-м (!) ударе. Просто безумие.

За основной этап Лиги Европы "Аякс" поспорит с чемпионом Польши "Ягеллонией".

"Лугано" (Швейцария) 21:30 "Партизан" (Сербия) (первый матч – 1:0)

Голы:

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Паневежис" (Литва) 3:0 (первый матч – 2:1)

Голы: Перец 45+3, Давида 54, Ехескел 70

Одностороннее избиение. "Паневежис" не смог конкурировать с тель-авивским "Маккаби" и теперь попытается зацепиться за осень в Лиге конференций. "Маккаби" же спасает сезон для Израиля. Все остальные команды этой страны уже повылетали.

Андрей Карвацкий отыграл за "Паневежис" первый тайм.

"Серветт" (Швейцария) - "Брага" (Португалия) 1:2 (первый матч – 0:0)

Голы: Кутеша 90+1 - Эль Уаззани 45+1, Фернандес Жаен 69

Выстраданная победа "Браги". Тот случай, когда имя не играет роли - менее статусный соперник дал серьезный бой португальцам. Это пример для австрийского "Рапида", который встретится с "Брагой" в раунде плей-офф Лиги Европы.

"Серветт" вылетает в Лигу конференций.

"Борац" (Босния и Герцеговина) - Ки Клаксвик (Фарерские острова) 3:1 (д.в.) (первый матч – 1:2)

Голы: Сречкович 17, Савич 82, Майерс 93 - Павлович 53

Непростой этот Клаксвик. В прошлом году он наделал шума в квалификации, в итоге сыграв в группе Лиги конференций. Сейчас едва не прошел "Борац", что тоже дало бы гарантию осени.

Но еще остается шанс таки зацепиться за Лигу конференций.

"Шемрок Роверс" (Ирландия) 22:00 "Целье" (Словения) (первый матч – 0:1)

Голы: