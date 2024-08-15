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Шелаев: Если Кривбасс откроет счет, то его шансы пройти Викторию резко возрастут
Матч будет тяжелым для обеих команд
dynamo.kiev.ua
Бывший игрок "Кривбасса" и сборной Украины Олег Шелаев оценил шансы криворожской команды в ответном матче квалификации Лиги Европы с "Викторией".
– На старте текущего сезона "Кривбассу" не хватает стабильности. С "Викторией" в Кошице и с "Карпатами" – в чемпионате УПЛ криворожане хорошо действовали до перерыва, чего не скажешь о второй 45-минутке. Это и приводило к неутешительному итогу.
– Чем можно объяснить такие метаморфозы?
– Не исключено, что в связи с участием в еврокубках не обошлось без форсирования спортивной формы и команда по каким-то причинам еще не находится в нужных кондициях. Иначе сложно объяснить, почему "Кривбасс" провалил начало второго тайма в Кошице. Конечно, такие перепады не могут не беспокоить и остается надеяться, что опытный руководитель Юрий Вернидуб оперативно исправит ситуацию. Тем более, что под его руководством находятся квалифицированные футболисты. "Кривбасс" – один из немногих украинских клубов, у которого длинная скамейка запасных. Эта конкуренция за место в стартовом составе тоже должна пойти на пользу.
– Чего ожидаете от сегодняшнего противостояния в Пльзени?
– Конечно, есть определенные опасения не попали ли криворожане в психологическую "яму" после двух поражений подряд, тем более, что их игра в стартовом выигранном поединке у "Черноморца" в УПЛ также не произвела целостного впечатления. Вот почему очень важно, чтобы сегодня "Кривбасс" не пропустил первым. Тогда добиться перелома будет очень сложно, потому что "Виктория" умеет терпеть и ждать своего шанса. Более того, если "Кривбасс" откроет счет, то его шансы пройти дальше резко возрастут. Ведь в его составе хватает мобильных футболистов, умеющих быстро переходить от обороны к наступательным операциям. В чем можно не сомневаться: матч будет тяжелым для обеих команд, – рассказал Шелаев.
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