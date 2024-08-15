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Максимов: Кривбасс пройдет Викторию

Лига Европы
Обновлено

Специалист верит в криворожскую команду

Максимов: Кривбасс пройдет Викторию

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Экс-тренер "Кривбасса" Юрий Максимов поделился ожиданиями о повторном поединке квалификации Лиги Европы между "Викторией" (Пльзень) и "Кривбассом".

"На старте текущего сезона болельщики криворожской команды ждали от нее большего. Все же, чтобы успешно выступать на двух фронтах: в еврокубках и УПЛ, надо иметь два равноценных состава. Скамейка запасных у "Кривбасса" довольно длинная и чувствуется, что главный тренер Юрий Вернидуб доверяет своим подопечным.

Однако есть еще одно препятствие, с которым не приходится сталкиваться соперникам криворожан, из-за российской агрессии "Кривбасс" вынужден все домашние матчи на международной арене проводить за рубежом. А это создает дополнительные трудности с восстановлением, тренировочным процессом, логистикой, в частности, много времени тратится на пересечение границы.

Это, конечно, сказывается и сказывается, прежде всего, на стабильности.

Впрочем, ход событий в первом матче в Кошице дает основания считать, что "Виктория" не является непроходимым соперником. Среди криворожан хватает качественных исполнителей, которые могут наиграть на нужный результат. Вот почему я склоняюсь к тому, что "Кривбасс" пройдет дальше и не исключено, что победный гол будет забит в дополнительное время.

Конечно, сегодня буду переживать за "Кривбасс" и больше всего я болею за ВСУ. Желаю нашим мужественным защитникам только побед", – рассказал Максимов.

Напомним, что поединок состоится сегодня в 21:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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