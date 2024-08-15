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Шансы есть. Стартовый состав Кривбасса на матч с Викторией
Стартовые составы команд
fckryvbas.com
Сегодня, 15 августа, "Кривбасс" в Чехии проведет свой ответный поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против "Виктории" Пльзень. Неделю назад команда Вернидуба проиграла 1:2.
Матч начнется в 20:00 и уже известен состав криворожской команды на матч.
"Виктория": Тврдань, Емелка, Гранач, Две, Копиц, Колвах, Слончак, Черв, Гавел, Слончак, Копиц, Шульц, Вашулин
Запасные: Вайгел, Сен, Рикардиньо, Сойка, Выдра, Белло, Москера, Панош, Мика, Ирка, Каду, Метсоко
"Кривбасс": Клищук, Понедельник, Романчук, Стецьков, Дибанго, Бизимана, Кузык, Вакулко, Лунев, Микитишин, Принс Аду
Запасные: Хома, Маханьков, Соса, Хомченовский, Твердохлеб, Драмбаев, Бандейра, Кожушко, Дос Сантос, По, Аморозо
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция матча.
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