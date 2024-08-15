Легенда Кривбасса: Чешский футбол всегда был на высоком уровне

Экс-полузащитник " Кривбасса " 1996-2004 годов Валентин Платонов поделился воспоминаниями о выступлениях в еврокубках в составе красно-белых, а также ожиданиями от матча криворожцев с "Викторией" Пльзень.

- Валентин Викторович, вы играли за "Кривбасс" на протяжении многих лет. Какие воспоминания с тех пор самые памятные?

– Конечно, весь Кривой Рог вспоминает легендарный матч против "Пармы" в еврокубках, нашу легендарную бронзу и матчи в Кубке УЕФА. В памяти остались очень хорошие воспоминания. Конечно, были и переломные моменты после еврокубков, когда команда начала приходить в упадок, мы переживали тяжелый период, в 2001 году. Команду покинули многие ведущие футболисты, у меня была очень тяжелая травма. Но мы все достойно выдержали, прошли через все трудности и сохранили команду.

- Кубок УЕФА: матчи против "Шамкира", "Пармы", "Нанта"… Мурашки по коже?

– Да, очень хорошо помню каждое из этих противостояний. Против "Шамкира" это была первая игра в еврокубках для "Кривбасса". Наши футболисты были очень опытными, но все волновались перед игрой. Однако, в то же время, мы понимали, что являются фаворитами противостояния. Трибуны были заполнены: пришли 18-20 тысяч болельщиков. Мы победили 3:0 без шансов. Потом была "Парма". Руководство очень хотело, чтобы мы попали на сильного соперника – европейского класса.

И наконец все совпало, нам достался именно этот оппонент. Незабываемые воспоминания: сначала проиграли 2:3 на выезде, но дали бой. Дома – полный стадион, хотели создать сенсацию, но не получилось. Удивительная атмосфера, когда стадион полностью заполнен, это навсегда запечатлевается в памяти и сердце для футболиста. "Нант" - это уже история. У нашей команды только начинались проблемы, поэтому на равных противостоять французам не суждено.

- "Виктория" Пльзень – бронзовый призер чемпионата Чехии и неоднократный чемпион своей страны. Благодаря чему новый возрожденный "Кривбасс" может пройти этого соперника?

– По своему опыту скажу, что будет действительно тяжело, потому что "Виктория" постоянно играет в еврокубках, и в этом плане будет очень непросто, ведь за ними опыт. Но на нашей стороне большое желание и возвращение имени "Кривбасс" на европейский уровень. К тому же наше сложное положение в Украине. Всем украинцам победа очень нужна, это будет главной мотивацией для футболистов. Я думаю, что тренеры так и будут настраивать игроков.

- Кого из легендарных чешских игроков помните? Назовите свою топ-5.

– Чешский футбол всегда был на высоком уровне, у них очень хорошая сборная. Мои топ-5 футболистов это – Павел Недвед, Томаш Росицкий, Ян Коллер, Карел Поборский, Петр Чех.