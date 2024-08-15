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Дело плохо. Кривбасс пропустил от Виктории в начале второго тайма. ВИДЕО
Теперь нужно забивать два
fcviktoria.cz
"Кривбасс" в Чехии проводит свой ответный поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против "Виктории" Пльзень. Неделю назад команда Вернидуба проиграла 1:2.
Первый тайм команды выдали очень осторожный, без моментов.
В вот после перерыва чехи забили – чуть-ли не первый удар в створ стал результативным – Вашулин после навеса с фланга головой закинул мяч в ворота.
Причем, через пару минут все тот же Вашулин зарядил в штангу.
0:1 для "Кривбасса" и 1:3 по сумме двух матчей - дело плохо, но время еще есть.
Напомним, что UA-Футбол проводит текстовый онлайн поединка.
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