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Дело плохо. Кривбасс пропустил от Виктории в начале второго тайма. ВИДЕО

Лига Европы
Обновлено

Теперь нужно забивать два

Дело плохо. Кривбасс пропустил от Виктории в начале второго тайма. ВИДЕО

fcviktoria.cz

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Кривбасс" в Чехии проводит свой ответный поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против "Виктории" Пльзень. Неделю назад команда Вернидуба проиграла 1:2.

Первый тайм команды выдали очень осторожный, без моментов.

В вот после перерыва чехи забили – чуть-ли не первый удар в створ стал результативным – Вашулин после навеса с фланга головой закинул мяч в ворота.

Причем, через пару минут все тот же Вашулин зарядил в штангу.

0:1 для "Кривбасса" и 1:3 по сумме двух матчей - дело плохо, но время еще есть.

Напомним, что UA-Футбол проводит текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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Вarcelinius
15.08.2024 в 21:33
Да всё уже, пиз@арики.
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Комментарии 2
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Вarcelinius
15.08.2024 в 21:33
Да всё уже, пиз@арики.
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0
0
miruk 81 (львів)
15.08.2024 в 21:23
Які вони бездарні
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