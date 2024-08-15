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ЛЕ. Виктория Плзень – Кривбасс 1:0. Чуда не произошло

Лига Европы
Обновлено

Вашулин второй раз подряд принес победу чехам

ЛЕ. Виктория Плзень – Кривбасс 1:0. Чуда не произошло

Фото: FC Viktoria Plzeň

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы. Третий квалификационный раунд

Ответный матч (результат первого поединка 2:1)

"Дусан Арена" (Пльзень)

Главный арбитр: Горациу Фесник (Румыния)

Внезапный нокдаун от 16-летнего Паноса на 49-й минуте первого матча в Кошице между командами теперь окончательно превратился в нокаут. "Кривбасс" после пропущенного так и не отошел: в итоге проиграл словацкий поединок против "Виктории", уступил 0:3 "Карпатам", а теперь и не смог прыгнуть выше головы в Плзене.

"Кривбассу" нужно было забивать минимум гол, и параллельно пытаться не пропустить ни одного. Но за первый тайм не был создан ни один реальный шанс у ворот соперника: только полумоменты. К примеру, после передачи голкипера Клищука мяч классно принял Аду, но дальше сам себе и испортил выход один на один с голкипером. Также на 40 минуте Микитишин вместо дальнейшего развития контратаки решил пробить с дальней дистанции – голкипер чехов справился.

ЛЕ. Виктория Плзень – Кривбасс 1:0. Чуда не произошло - изображение 1
Фото: FC Viktoria Plzeň

На старте второго тайма Дибанго получил хороший момент. Он замыкал дальнюю стойку, но ударом головой не попал в ворота. Впоследствии Аду после разрезной передачи Лунева чуть не вышел один на один. Хотя и в этом эпизоде ​​зафиксировали бы офсайд, но у подопечных Вернидуба сегодня кое-где были интересные решения именно во время скорых вертикальных атак. Однако также часто это были просто выносы вперед с надеждой на что-либо.

Чехи тоже параллельно атаковали и создавали, но украинская команда держала оборону. Однако дальше повторился сценарий первого матча: “Кривбасс” подсел, а “Виктория” ожила. И на 52 минуте это сразу превратилось в гол. Шульц забросил подачу между двух защитников точно на Вашулина. Нападающий забил второй гол "Кривбасса" в двух матчах.

Криворожцы уже не пытались отыграться. Тем более что на 60 минуте после указания тренера чехи перешли на схему с пятью защитниками и четырьмя хавбеками. А могли еще пропустить второй. На 82 минуте Выдра оказался на превосходной позиции в чужой штрафной после прострела с правого фланга, но поспешил – пробил в касание мимо ворот. А его никто не успевал накрыть, даже если бы он сделал несколько касаний.

Снова "Кривбасса" физически и психологически хватило только на тайм. Впереди у криворожцев еще более сильный соперник – испанский "Бетис", с которым подопечные Вернидуба сыграют в плей-офф раунде Лиги конференций. Сегодня и неделю назад команда моментами играла боевито и выглядела здорово. Однако единичных эпизодов на таком уровне против таких соперников недостаточно: надо творить чудо.

"Виктория" (Пльзень, Чехия) – "Кривбасс" (Кривой Рог, Украина) 1:0

Гол: Вашулин 52

"Виктория": Твердонь – Дуэ, Гранац, Емелка – Гавел, Чер, Калвах, Слончик (Ирка 50), Копиц (Каду 85) – Шульц, Вашулин (Выдра 71)

"Кривбасс": Клищук – Понедельник (Бандейра 84), Романчук, Стецьков, Дибанго – Бизимана (Твердохлеб 61), Вакулко – Кузык (Драмбаев 71), Лунев (Кожушко 84), Микитишин (Хомченовский 61) – Аду

Предупреждения: Клищук 15, Стецьков 43, Хомченовский 77, Аду 89

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1 голосов
Комментарии
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Comment06 (Украина)
15.08.2024 в 23:19
Шкода, що не можна виставляти в єврокубках менше чотирьох клубів!
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Комментарии 39
Comment06 (Украина)
15.08.2024 в 23:19
Шкода, що не можна виставляти в єврокубках менше чотирьох клубів!
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Spokoyno (Київ)
15.08.2024 в 22:57
Вони намагалися Проте класу та жаги "вмерти за результат" не вистачило! ТРИ команди вилітили заробивши України НУЛЬ!
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denis066 (Днепр )
15.08.2024 в 22:49
На испанцев надо выставлять второй состав все равно проиграют, так хоть силенки останутся на ЧУ,а то так везде продуют-Карпаты уже это показали...
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2
0
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Вarcelinius
15.08.2024 в 23:02
Отож.
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жека-киев (биг виладж)
15.08.2024 в 23:03
Нашо, шоб пройти в єк і там знов вилетіть?Хай вже пограють, може чогось навчаться
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2
0
Зритель (Харьков)
15.08.2024 в 22:43
Полісся - 0 очок, Кривбас - 0 очок, Дніпро-1 - 2 технаря - 0 очок. Голова федерації говорить, що в нас все добре. Паралельна реальнвсть якась.
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4
0
жека-киев (биг виладж)
15.08.2024 в 23:02
Шоб то була не обслуга олігархів, а реально керівний орган, то вчасно зняли б Дніпро, як французи відправили Бордо до 4го дивізіону. Може б хоть ше 2 спроби на очки були.
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2
0
Andrumas (Düsseldorf)
15.08.2024 в 22:39
Абсолютнейшая безнадёга была в игре Кривбасса.. Если и бьют по воротам, то по центру и во вратаря. То как подавали угловые это просто катастрофа.. Виктория сыграла в просилы, включилась когда нужно было и закрыла все вопросы. Одни уже не особо хотели забивать, а другие не могли. С Бетисом ждёт что-то совсем грустное...
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4
0
Gican85 (Киев)
15.08.2024 в 22:36
Да никто особо и не верил
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4
0
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bera012 (Днепр)
15.08.2024 в 22:36
Кривбасс сыграл в свою силу, просто класс Виктории выше...
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2
0
Gican85 (Киев)
15.08.2024 в 22:37
Капитан-очевидность
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2
0
жека-киев (биг виладж)
15.08.2024 в 22:36
Очікувано. Нажаль .Наче Венидуб їх і підготував. Фізично вибігали., Тактично теж наче не геть безтолково бігали, трохи розуміли шо роблять. Але майстерності явно не хватило.Вікторія грала без напряга, спокійно, так шоб перемогти і неперетрудитися..Об'єктивно, 3й раунд єврокубків, ше і не сіяним, це явно не рівень Кривбаса. З той же Олімпією, чи Академія Пушкаша, вони б тягались.. Бажаю їм з Бетісом розвіяти мій скепсис, і взяти хоть якісь бали. Але не сподіваюсь.
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storm_ua (Николаев)
15.08.2024 в 22:29
Тренер норм..игроки очень низкого уровня, между любителями и дворовиками где то.
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Вarcelinius
15.08.2024 в 22:31
Ой, жажа, не пиз@и.
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0
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kuko (Lviv)
15.08.2024 в 22:25
..за то- в Іспанію прокатаються.....і здобудуть цінний "досвід"...
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Вarcelinius
15.08.2024 в 22:33
А я бы кавычки убрал. Это действительно для Кривбасса будет ценный опыт.
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Siren05 (Мариуполь)
15.08.2024 в 22:19
Виктория во всём сильнее Кривбасса. Даже в отборе, в желании победить, в бойцовских качествах, а в УПЛ как раз Кривбасс этим славится. Так что проиграли по делу. Нечего сказать в оправдание, к сожалению.
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Вarcelinius
15.08.2024 в 22:10
Плохо Кривбасс усилился перед ЕК, плохо. Зато есть женская команда им. Гагарина, блъ...
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megrivan (Курячі Лози)
15.08.2024 в 22:06
Коли дивився на гру Кривбасу, згадалась відома фраза про заливну рибу.
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Вarcelinius
15.08.2024 в 22:01
С Бетисом тоже будет борода. Не повезло Кривбассу с жеребьёвкой, не повезло...
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download1 (huyersk)
15.08.2024 в 22:01
Треба визнати, що це був справжній футбол попри поразку, кривбас бився. Дякую, хлопці . Мужики!
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Вarcelinius
15.08.2024 в 22:15
Да, бросить камень в Кривбасс не подымается рука, они сыграли, как смогли.
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alex.belogubko (одесса)
15.08.2024 в 21:59
Полесье-Кривбасс вы позорите УКРАИНУ --играйте в дворовом УПЛ и не лезьте в ЕК--накупили дешёвых легионеров а наши сидят в запасе а потом в сборных тоже всем проигрывают --противно было смотреть Кривбасса 3 проигрыша подряд
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жека-киев (биг виладж)
15.08.2024 в 22:45
Якраз легіонери там трохи виділялися в кращий бік
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Вarcelinius
15.08.2024 в 23:07
Дибанго, Бизимана и Принс Аду.
 
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
15.08.2024 в 21:59
Молодці , мужики !
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Вarcelinius
15.08.2024 в 21:59
Я ещё неделю назад сказал, шо Кривбасс чехов не пройдёт. Разный уровень команд.
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2
1
Djarik
15.08.2024 в 21:57
Вже третє говніще, яке вилетить і не принесе жодного очка в коеф.
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7
3
наварін (Київ)
15.08.2024 в 21:56
Що поробиш . Вікторія сильніша. Не набагато. Але сильніша.
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3
1
Не дармоед (Запорожье)
15.08.2024 в 21:56
Вернидуб... мы будем биться и сражаться... Отсражались рыцари блд.
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Вarcelinius
15.08.2024 в 22:07
Так они и бились и сражались, но выше головы не прыгнешь, разный класс команд.
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vlotko (Броди)
15.08.2024 в 22:31
Залишилося Юрі одне: подати скаргу на Вікторію в UEFA, чехи теж при зіткненнях затягували час, корчилися від болю, а потім бігали як нічого не було.
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okolegko (Київ)
15.08.2024 в 21:55
Вітаю Кривбас із хардкором, тобто із Бетісом! Сподіваюся, що хоча б там бодай 1 бал зароблять
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Вarcelinius
15.08.2024 в 22:06
Вряд ли. Бетис ещё сильнее команда, чем Виктория.
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3
1
жека-киев (биг виладж)
15.08.2024 в 22:20
Якшо в першому матчі 5 отримають, на другий можуть дубль випустити, хіба шо тоді
 
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Вarcelinius
15.08.2024 в 22:21
Ну разве шо.
 
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Alex-696 (Немирів)
15.08.2024 в 21:54
"Чемпійони", "Переможці ЛЄ", де очки в ТК? З Бетісом теж буде 0. Нах. ви такі потрібні? Скільки ще Динамо з Шахтарем будуть тягнути цих бездарів?
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Mexxxxx (Просяная)
15.08.2024 в 21:53
Расстраиваться нет смысла, просто Кривбасс обычная любительская команда, неспособная ни на что даже в играх с такими слабенькими командами как Пльзень. Ничего не показали, ничего не создали, безнадежно во всем.
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Вarcelinius
15.08.2024 в 22:04
Виктория не слабенькая команда по нашим меркам, отнюдь. А Кривбасс не Динамо и не Шахтёр.
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