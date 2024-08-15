ЛЕ. Виктория Плзень – Кривбасс 1:0. Чуда не произошло

Лига Европы. Третий квалификационный раунд

Ответный матч (результат первого поединка 2:1)

"Дусан Арена" (Пльзень)

Главный арбитр: Горациу Фесник (Румыния)

Внезапный нокдаун от 16-летнего Паноса на 49-й минуте первого матча в Кошице между командами теперь окончательно превратился в нокаут. "Кривбасс" после пропущенного так и не отошел: в итоге проиграл словацкий поединок против "Виктории", уступил 0:3 "Карпатам", а теперь и не смог прыгнуть выше головы в Плзене.

"Кривбассу" нужно было забивать минимум гол, и параллельно пытаться не пропустить ни одного. Но за первый тайм не был создан ни один реальный шанс у ворот соперника: только полумоменты. К примеру, после передачи голкипера Клищука мяч классно принял Аду, но дальше сам себе и испортил выход один на один с голкипером. Также на 40 минуте Микитишин вместо дальнейшего развития контратаки решил пробить с дальней дистанции – голкипер чехов справился.

Фото: FC Viktoria Plzeň

На старте второго тайма Дибанго получил хороший момент. Он замыкал дальнюю стойку, но ударом головой не попал в ворота. Впоследствии Аду после разрезной передачи Лунева чуть не вышел один на один. Хотя и в этом эпизоде ​​зафиксировали бы офсайд, но у подопечных Вернидуба сегодня кое-где были интересные решения именно во время скорых вертикальных атак. Однако также часто это были просто выносы вперед с надеждой на что-либо.

Чехи тоже параллельно атаковали и создавали, но украинская команда держала оборону. Однако дальше повторился сценарий первого матча: “Кривбасс” подсел, а “Виктория” ожила. И на 52 минуте это сразу превратилось в гол. Шульц забросил подачу между двух защитников точно на Вашулина. Нападающий забил второй гол "Кривбасса" в двух матчах.

Криворожцы уже не пытались отыграться. Тем более что на 60 минуте после указания тренера чехи перешли на схему с пятью защитниками и четырьмя хавбеками. А могли еще пропустить второй. На 82 минуте Выдра оказался на превосходной позиции в чужой штрафной после прострела с правого фланга, но поспешил – пробил в касание мимо ворот. А его никто не успевал накрыть, даже если бы он сделал несколько касаний.

Снова "Кривбасса" физически и психологически хватило только на тайм. Впереди у криворожцев еще более сильный соперник – испанский "Бетис", с которым подопечные Вернидуба сыграют в плей-офф раунде Лиги конференций. Сегодня и неделю назад команда моментами играла боевито и выглядела здорово. Однако единичных эпизодов на таком уровне против таких соперников недостаточно: надо творить чудо.

"Виктория" (Пльзень, Чехия) – "Кривбасс" (Кривой Рог, Украина) 1:0

Гол: Вашулин 52

"Виктория": Твердонь – Дуэ, Гранац, Емелка – Гавел, Чер, Калвах, Слончик (Ирка 50), Копиц (Каду 85) – Шульц, Вашулин (Выдра 71)

"Кривбасс": Клищук – Понедельник (Бандейра 84), Романчук, Стецьков, Дибанго – Бизимана (Твердохлеб 61), Вакулко – Кузык (Драмбаев 71), Лунев (Кожушко 84), Микитишин (Хомченовский 61) – Аду

Предупреждения: Клищук 15, Стецьков 43, Хомченовский 77, Аду 89