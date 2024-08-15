"Украинцы не выдержали высокого темпа". Виктория Пльзень – Кривбасс. Обзор послематчевой чешской прессы

Чуда, на которое надеялись все украинские болельщики, все же не произошло. После поражения "Кривбасса" в первом матче квалификации в Лигу Европы, подопечные Юрия Вернидуба проиграли и ответный матч в Чехии. Все-таки "Виктория" оказалась сильнее, мощнее и просто классным соперником, поэтому получилось логичное и справедливое поражение, которое означает, что борьбу за евроосень команда из Кривого Рога продолжит уже в плей-офф Лиги Конференций.

Но здесь мы собрались не для того, чтобы анализировать это поражение с точки зрения украинского болельщика, мы посмотрим на него чешскими глазами. Что писали по поводу этой игры в чешских СМИ? Поехали разбираться!

"Вашулин выводит Пльзень в еврокубки" — с таким заголовком вышло издание Sport.cz. Журналисты не скрывают радости от того, что "Виктория" гарантировала себе евроосень, ведь если даже не смогут пройти своего соперника в следующем раунде, то окажутся в Лиге Конференций. "Оба матча прошли как под копирку: пассивные игроки Пльзени в первом тайме, но после перерыва выходит другая команда и решает судьбу матча", — отмечает автор отчета.

Также он признает, что "Кривбасс" в первом тайме был достаточно острым и небольшие сомнения по поводу прохода в следующую стадию были. Впрочем во второй половине встречи все изменилось. Подытожили свой материал чехи тем, что напомнили о призовых, которые может получить команда в случае прохода в основную стадию Лиги Европы, а именно — 33 миллиона крон.

Что касается издания iDnes.cz, то они обошлись очень банальными и рядовыми словами о второй победе и итоговом выходе дальше. Разве что решили снова вспомнить героя первого матча — Иржи Паноша, который в итоге помог чехам пройти дальше. Никаких теплых комплиментов в адрес "Виктории", никакой критики или комплиментов "Кривбассу", сухо.

Далее взглянем на материал от iSport.cz, они назвали его: "Вашулин все решил, остается один шаг до Лиги Европы". Там также подробно прошлись по финансовой стороне вопроса выхода чехов в основную стадию Лиги Европы, но не забыли и о самой игре: "Пльзень откровенно боялась идти вперед и остро атаковать в первом тайме. Куда опаснее выглядели смелые гости. Как и в первом матче, немало угрозы было от их нападающего Принца Аду, за которым не успевал Робин Гранач. Если бы Кривбасс лучше использовал свои моменты, то Виктория могла бы потерять свое шаткое преимущество. Хорошо, что во втором тайме мы увидели другую команду".

Авторы сайта České Noviny были чрезвычайно лаконичными и скорее оформили своеобразный дайджест из главных фактов: проход в следующую стадию, далее матч против "Хартс", Вашулин молодец и все молодцы. Зато издание Deník.cz немного углубились в суть этого противостояния.

Они вспомнили слова Юрия Вернидуба о том, что большинство игроков "Кривбасса" впервые будут играть в еврокубках и добавили: "Во вторых таймах обоих матчей было особенно заметно, насколько трудно им было держать высокий темп футбола". Журналисты с пониманием отнеслись к тому, что им противостоял соперник без нужного опыта, поэтому не стали превозносить своих футболистов после такого матча.

Ну а мы поздравляем наших чешских коллег с проходом их команды дальше. Мы уверены, что через несколько лет "Кривбасс" сможет вернуться только сильнее и показать куда больше. Эта команда и так показала, на что способна и продолжит показывать это еще в плей-офф Лиги Конференций. Надеемся на лучшее, а как иначе?