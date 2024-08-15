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Вернидуб: Бетис? Всегда мне такие соперники попадаются в еврокубках
Кривбасс вылетел от Виктории и попал на Бетис
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал вылет команды из Лиги Европы от "Виктории" Плзень (1:3 по сумме двух матчей).
"Две игры проиграли – немного грустно. Я должен признать, что "Виктория" – хорошая команда, у которой есть европейский опыт. Мы этот путь только начинаем. По игре мы не сильно уступали, но были ошибки в первом матче, тут были моменты. Были равные матчи, но им где-то повезло, а нам – нет. Набираемся опыта и идем дальше.
Не сумели забить сегодня, а так могли бы где-то закрыться и перейти на контратаки, которые нам удаются. Мы хотели, но не смогли, да и те, кто вышел на замену, не сумели усилить игру.
Дальше "Бетис"? Всегда такие соперники мне попадаются в еврокубках... В "Заре" были "Лейпциг", "Фейенорд", "Легия" в лучшие времена. Теперь вот "Бетис" испанский. Будет интересно", – сказал Вернидуб.
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