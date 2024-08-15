Вернидуб: Бетис? Всегда мне такие соперники попадаются в еврокубках

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал вылет команды из Лиги Европы от "Виктории" Плзень (1:3 по сумме двух матчей).

"Две игры проиграли – немного грустно. Я должен признать, что "Виктория" – хорошая команда, у которой есть европейский опыт. Мы этот путь только начинаем. По игре мы не сильно уступали, но были ошибки в первом матче, тут были моменты. Были равные матчи, но им где-то повезло, а нам – нет. Набираемся опыта и идем дальше.

Не сумели забить сегодня, а так могли бы где-то закрыться и перейти на контратаки, которые нам удаются. Мы хотели, но не смогли, да и те, кто вышел на замену, не сумели усилить игру.

Дальше "Бетис"? Всегда такие соперники мне попадаются в еврокубках... В "Заре" были "Лейпциг", "Фейенорд", "Легия" в лучшие времена. Теперь вот "Бетис" испанский. Будет интересно", – сказал Вернидуб.