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Кривбасс вылетел, Динамо недолетело. Все пары плей-офф раунда квалификации Лиги Европы

Лига Европы

На этой стадии – без украинских команд

Кривбасс вылетел, Динамо недолетело. Все пары плей-офф раунда квалификации Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket

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Состоялись все матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы. Следовательно, определились все участники раунда плей-офф квалификации второго по престижности евротурнира УЕФА.

Всего таких 24. Они сформировали двенадцать игровых пар.

Все игровые пары раунда плей-офф квалификации Лиги Европы:

  • "Динамо" (Минск, Беларусь) – "Андерлехт" (Бельгия);
  • "Ягеллония" (Польша) – "Аякс" (Нидерланды);
  • "Лудогорец" (Болгария) - "Петрокуб" (Молдова);
  • "Лугано" (Швейцария) - "Бешикташ" (Турция);
  • ЛАСК (Австрия) - FCSB (Румыния);
  • РФШ (Латвия) - АПОЭЛ (Кипр);
  • "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Бачка-Топола" (Сербия);
  • ПАОК (Греция) - "Шемрок Роверс" (Ирландия);
  • "Ференцварош" (Венгрия) - "Борац" (Босния и Герцеговина);
  • "Мольде" (Норвегия) - "Эльфсборг" (Швеция);
  • "Брага" (Португалия) - "Рапид" (Вена, Австрия);
  • "Виктория" (Чехия) - "Хартс" (Шотландия).

Отметим, что "Кривбасс" вылетел из Лиги Европы в третьем квалификационном раунде. А "Динамо" (Киев) прошло два этапа отбора Лиги чемпионов, поэтому в Лигу Европы "не долетело". Киевляне могут оказаться в основном раунде турнира, если не пройдут "Зальцбург" в Лиге чемпионов.

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Матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы запланированы на 22-е и 29-е августа.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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