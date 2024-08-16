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Кривбасс вылетел, Динамо недолетело. Все пары плей-офф раунда квалификации Лиги Европы
На этой стадии – без украинских команд
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket
Состоялись все матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и Лиги Европы. Следовательно, определились все участники раунда плей-офф квалификации второго по престижности евротурнира УЕФА.
Всего таких 24. Они сформировали двенадцать игровых пар.
- "Динамо" (Минск, Беларусь) – "Андерлехт" (Бельгия);
- "Ягеллония" (Польша) – "Аякс" (Нидерланды);
- "Лудогорец" (Болгария) - "Петрокуб" (Молдова);
- "Лугано" (Швейцария) - "Бешикташ" (Турция);
- ЛАСК (Австрия) - FCSB (Румыния);
- РФШ (Латвия) - АПОЭЛ (Кипр);
- "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Бачка-Топола" (Сербия);
- ПАОК (Греция) - "Шемрок Роверс" (Ирландия);
- "Ференцварош" (Венгрия) - "Борац" (Босния и Герцеговина);
- "Мольде" (Норвегия) - "Эльфсборг" (Швеция);
- "Брага" (Португалия) - "Рапид" (Вена, Австрия);
- "Виктория" (Чехия) - "Хартс" (Шотландия).
Отметим, что "Кривбасс" вылетел из Лиги Европы в третьем квалификационном раунде. А "Динамо" (Киев) прошло два этапа отбора Лиги чемпионов, поэтому в Лигу Европы "не долетело". Киевляне могут оказаться в основном раунде турнира, если не пройдут "Зальцбург" в Лиге чемпионов.
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Матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы запланированы на 22-е и 29-е августа.
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