Лунев: Каждый из футболистов сделал все, что от него зависит. Каждый хотел победить. Не в этот раз

Максим Лунев сказал несколько слов после второго поражения от Пльзени.

“Испытываем истощение, ведь упустили шанс пройти дальше. На сегодняшний день "Виктория" сильнее. Каждый из футболистов "Кривбасса" сделал все, что от него зависит. Каждый хотел победить, но, к сожалению, не удалось в этот раз.

[О нехватке реализации] Надо еще больше работать, чтобы устранить этот недостаток".