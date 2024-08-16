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Лунев: Каждый из футболистов сделал все, что от него зависит. Каждый хотел победить. Не в этот раз
Футболист Кривбасса дал послематчевый комментарий
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Максим Лунев сказал несколько слов после второго поражения от Пльзени.
“Испытываем истощение, ведь упустили шанс пройти дальше. На сегодняшний день "Виктория" сильнее. Каждый из футболистов "Кривбасса" сделал все, что от него зависит. Каждый хотел победить, но, к сожалению, не удалось в этот раз.
[О нехватке реализации] Надо еще больше работать, чтобы устранить этот недостаток".
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"Мы сегодня вышли на поле – полный стадион. В такие моменты не думаешь о какой-то усталости. Выходишь и играешь.
"Бетис" – очень хорошая испанская команда, которая любит контролировать мяч. Это еврокубки, потому просто не будет ни с кем”, – отметил полузащитник.
Уже в ближайший четверг "Кривбасс" будет играть "домашний" матч с андалусийцами.
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