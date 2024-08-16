Вернидуб: Кривбасс много времени тратит на границе, игроков в этом плане не хватает

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал поражение от "Виктории" Пльзень (0:1) в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

- Хочу поздравить команду "Виктория" с выходом в плей-офф Лиги Европы. Желаю им пройти "Хартс" и долгого турнирного пути в этом турнире. "Кривбасс" сыграет в плей-офф Лиги Конференций. Нас ожидает еще один мощный соперник - испанский "Бетис". Для нас это школа. "Виктория" победила в обоих матчах благодаря своему опыту в европейских турнирах. Соперник где-то нас также был сильнее в антропометрии. Хотя относительно самой игры, то у нас также были неплохие моменты, но мы их не использовали.

- Чего не хватило сегодня для успеха?

- Много факторов. Это и недостаток опыта, ведь мы делаем только первые шаги в европейских турнирах. У "Виктории" опыта значительно больше. Во-вторых, логистика. Сопернику гораздо проще с переездами. "Кривбасс" не может играть дома, а играет за рубежом. Наш домашний стадион - в Кошице. Вы же понимаете, мы играем в Словакии, потом автобусом возвращаемся в Украину.

Много времени тратим на границе. Играем в Украине, а потом снова за границу. Где-то наших игроков в этом плане не хватает. Нет той свежести, которая есть у наших соперников. Где-то мы не успеваем физически восстанавливаться. Думаю, это самое главное. В целом "Виктория" - неплохой соперник, но и "Кривбасс" выглядел достойно. Единственное, что они одержали две победы, а мы два раза проиграли. По первой встрече: мы не должны были уступать в Кошице, но это произошло. Еще раз поздравляю соперника с победой, - сказал Вернидуб.