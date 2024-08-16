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Вратарь Кривбасса: Реализация моментов стала главной причиной поражения

Лига Европы

Криворожане проиграли "Виктории" по сумме двух матчей

Вратарь Кривбасса: Реализация моментов стала главной причиной поражения

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Вратарь "Кривбасса" Андрей Клищук подвел итоги ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против "Виктории" Пльзень (0:1).

- Андрей, как прокомментируешь поединок?

- Во-первых, хочу сказать, что я горжусь своей командой. Мы провели два матча против хорошего соперника на очень высоком уровне. Можно отнести к пассиву только первые 20 минут второго тайма в Кошице. Считаю, мы выглядели лучше и должны были проходить "Викторию", если бы реализовали все свои моменты.

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- Чувствовала ли команда сегодня давление со стороны чешских болельщиков?

- Очень классно играть при такой поддержке. Хоть это и были фаны соперника, но мы скучали по такой атмосфере. Поэтому болельщики нам совсем не мешали, а наоборот.

- Как можешь прокомментировать момент с пропущенным голом?

- Думаю, это наигранная комбинация "Виктории". Они и в первом тайме частенько выполняли подачи на дальнюю штангу, но мы старались не давать им это делать. К сожалению, один раз такая подача таки прошла.

- В чем основная причина поражения?

- Вероятно, реализация моментов. Были хорошие шансы, чтобы забить, в первом тайме, но мы не могли как следует распорядиться мячом. Имеем то, что имеем. Если мы прибавим в этом компоненте, то сможем переигрывать таких соперников, как "Виктория".

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- Успевает ли "Кривбасс" восстанавливаться ментально между матчами УПЛ и еврокубков?

- Да, в этом плане все хорошо. Весь прошлый год мы работали ради того, чтобы в следующем сезоне у нас было много игр: УПЛ и еврокубки. Мы только рады, что находимся в таком насыщенном графике. Сейчас уже все мысли о "Вересе". Надо реабилитироваться, ведь во Львове команда потерпела болезненное поражение. В Ровно надо сыграть с позиции силы и победить, - сказал Клищук.

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Кривбасс (Кривой Рог) Виктория (Пльзень) Андрей Клищук
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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