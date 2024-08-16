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Аякс и Панатинаикос пробили 34 послематчевых пенальти - это рекорд еврокубков

Лига Европы
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Аякс и Панатинаикос пробили 34 послематчевых пенальти - это рекорд еврокубков

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Аякс" и "Панатинаикос" установили рекорд еврокубков по количеству ударов за одну серию пенальти в рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы. Об этом сообщает Opta.

Первый поединок в противостоянии завершился выездной победой "Аякса" со счётом 0:1, в ответном матче греческий клуб победил в основное время с таким же счётом благодаря единственному голу экс-вингера "Шахтёра" Тете.

Во время серии послематчевых пенальти команды пробили 34 раза (по 17 ударов каждая). В конечном счёте победа осталась за "Аяксом" со счётом 13:12. Стоит отметить, что оба голкипера свои попытки реализовали.

В то же время, в июле 2023-го года был зафиксирован ещё более крупный результат серии 11-метровых: 14-13 в игре между "Гзирой Юнайтед" и "Глентораном" в квалификации Лиги конференций.

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Аякс (Амстердам) Лига Европы Панатинаикос (Афины) рекорд
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Источник:
Opta
Опубликовал: Александр Бураков
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