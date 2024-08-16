Олег Шелаев: Принс приехал себя продавать. Кривбасс не показал своих лучших качеств

Бывший игрок "Кривбасса", "Днепра", "Металлиста"и сборной Украины Олег Шелаев для ЮА-Футбол прокомментировал игру 3-го раунда квалификации Лиги Европы "Виткория" - "Кривбасс", закончившуюся поражением нашей команды со счетом 0:1.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- Можно констатировать, что "Кривбасс" после поражений в первой игре с "Викторией" 1:2 и в чемпионате с "Карпатами" 0:3 вышел на поле в Пльзене не совсем в хорошем состоянии. Плюс переезды измотали команду.

- Если взять первый поединок, то там было хоть какое-то равенство по-игре, где в первом тайме лучше выглядел "Кривбасс", а во втором "Виктория". А вот в Пльзене, кроме отрезка в конце первой половины, было небольшое оживление. "Кривбасс" практически провел игру на своей половине поля, пытаясь выйти из-под прессинга, либо защищаясь от атак хозяев. Можно сказать, что чехи выглядели предпочтительнее, и не дали сопернику создавать угрозы возле своих ворот. Частые переезды конечно же сказываются на физическом состоянии команды. Если команда приезжает за два дня до игры, то должно времени хватить на подготовку и восстановление. Все упирается в силу твоей команды, состоянии и уверенности в удачном результате. Если бы подопечным Вернидуба попался более слабый соперник, то о логистике мы бы не говорили. Полагаю тренерский штаб найдет причину, что помешало команде сыграть достойно.

Читайте также Андрей Купцов: В игре с испанцами Кривбассу нужно перешагнуть через себя

- Но в первой 45-минутке "Виктория", видимо, раскачиваясь, тоже ничего не показала, и не создала моментов. Все как под копирку первого матча. До перерыва - ничего, после - голы.

- В первом тайме игра была равна по счету, но мы смотрели картинку на половине поля, где был "Кривбасс". А хозяева забив в начале второго тайма, начали играть по счету, не особо рискуя. Конечно же "Кривбасс" за минут 15 до конца мог бы пойти вперед, выстроить выше линию обороны, словом рискнуть. Можно было бы играть уже раскрепощенно, не боясь с какой разницей проиграть 0:1 или 0:2. Но зато была бы надежда сравнять счет и уехать достойно. Видимо для финального рывка не хватило силенок. Физический фундамент — это основа всего. "Кривбасс" оказался не готовым рассчитывать на большее.

- "Кривбасс" построил игру длинными передачами на Принса, в расчете что он зацепиться за мяч и что-то сможет создать.

- Это были одиночные случаи. Один раз убегал один в один, второй при хорошей возможности запутался с мячом. Насколько оно было оправданно и принесло ли полезные плоды в целом, можно судить по счету и забитым голам. Показалось, что Принс приехал себя продавать. И делал это упорно, не обращая внимания на партнеров. Можно констатировать "Кривбасс" не показал своих лучших качеств в игре.