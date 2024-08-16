Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наставник Виктории: Кривбасс был очень опытным и неприятным соперником
Мирослав Коубек - о выходе своей команды в следующий раунд Лиги Европы
Фото: fcviktoria.cz
Главный тренер "Виктории" Пльзень Мирослав Коубек поделился эмоциями от победы над "Кривбассом" (1:0) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
"Нам пришлось непросто. Соперник был очень опытным и неприятным. Он имеет множество отличных качеств. И я должен похвалить нашу оборону, которая не позволила "Кривбассу" забить.
Что касается нашей результативности в атаке, то тут все всегда зависит от того, что нам позволяет соперник. Забить "Кривбассу" непросто, но нам это удалось.
Это был чрезвычайно трудный матч, и ничего не было решено вплоть до финального свистка. Мы им сопротивлялись, и я должен похвалить нашу оборону. Мы обеспечили себе выход в европейскую группу, будем проводить ротацию, и это шанс для наших молодых игроков", - сказал Коубек.
Популярное сейчас
- Кривбасс против соперника из топ-чемпионата. Все пары раунда плей-офф квалификации Лиги конференций
- ЛК. Беседин, Макаренко, Пластун вылетают, гол Фаворова вывел венгров дальше, провал Гаттузо
- ЛЕ. Приспешники агрессоров будут в осени, Трабзонспор с Батаговым вылетает, Тете забил Аяксу
- Реал Мадрид - Аталанта. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча за Суперкубок УЕФА
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Кривбасс снова проиграл, Марко Ройс нашел новый клуб, а сборная США - нового тренера. Главные новости за 15 августа