Наставник Виктории: Кривбасс был очень опытным и неприятным соперником

Главный тренер "Виктории" Пльзень Мирослав Коубек поделился эмоциями от победы над "Кривбассом" (1:0) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

"Нам пришлось непросто. Соперник был очень опытным и неприятным. Он имеет множество отличных качеств. И я должен похвалить нашу оборону, которая не позволила "Кривбассу" забить.

Что касается нашей результативности в атаке, то тут все всегда зависит от того, что нам позволяет соперник. Забить "Кривбассу" непросто, но нам это удалось.

Это был чрезвычайно трудный матч, и ничего не было решено вплоть до финального свистка. Мы им сопротивлялись, и я должен похвалить нашу оборону. Мы обеспечили себе выход в европейскую группу, будем проводить ротацию, и это шанс для наших молодых игроков", - сказал Коубек.