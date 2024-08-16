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Наставник Виктории: Кривбасс был очень опытным и неприятным соперником

Лига Европы

Мирослав Коубек - о выходе своей команды в следующий раунд Лиги Европы

Наставник Виктории: Кривбасс был очень опытным и неприятным соперником

Фото: fcviktoria.cz

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Главный тренер "Виктории" Пльзень Мирослав Коубек поделился эмоциями от победы над "Кривбассом" (1:0) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

"Нам пришлось непросто. Соперник был очень опытным и неприятным. Он имеет множество отличных качеств. И я должен похвалить нашу оборону, которая не позволила "Кривбассу" забить.

Что касается нашей результативности в атаке, то тут все всегда зависит от того, что нам позволяет соперник. Забить "Кривбассу" непросто, но нам это удалось.

Это был чрезвычайно трудный матч, и ничего не было решено вплоть до финального свистка. Мы им сопротивлялись, и я должен похвалить нашу оборону. Мы обеспечили себе выход в европейскую группу, будем проводить ротацию, и это шанс для наших молодых игроков", - сказал Коубек.

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Источник:
fcviktoria.cz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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