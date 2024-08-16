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Паляница: Складывается впечатление, что Кривбасс с каждым матчем теряет уверенность в своих силах
Речь идет о текущем сезоне
Фото: ФК Кривбас
Бывший игрок сборной Украины и "Кривбасса" Александр Паляница рассказал, чего не хватило криворожанам в ответном матче квалификации Лиги Европы с "Викторией" (0:1) из Чехии.
"Складывается впечатление, что в текущем сезоне криворожане с каждым поединком теряют уверенность в своих силах. Хотя в прошлом чемпионате УПЛ это была одна из их добродетелей, которая помогала брать верх под занавес матчей. Сейчас такой готовности сыграть через не могу в действиях подопечных Юрия Вернидуба не наблюдается. А стабильность прослеживается лишь в том, что "Кривбасс" хуже проводит вторые таймы, как в еврокубках, так и в УПЛ.
К сожалению, приходится констатировать, что вчера у "Кривбасса" не было шансов спастись от вылета из Лиги Европы. Криворожане практически не угрожали владениям хозяев, особенно после перерыва. Не усилили игру и те свежие исполнители, вышедшие на замену.
Обидно, потому что украинские болельщики большие надежды связывали с возвращением "Кривбасса" на международную арену, а он не оправдал надежд.
Какие шансы у "Кривбасса" в менее престижном турнире – Лиге конференций в противостоянии с испанским "Бетисом"? Для начала надо обязательно победить в воскресенье "Верес" в календарном матче чемпионата УПЛ. Возможно, тогда к подопечным Юрия Вернидуба вернется уверенность и они будут пытаться бросить вызов испанскому клубу, который по моему мнению сильнее "Виктории", – сказал Паляница.
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