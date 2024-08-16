Паляница: Складывается впечатление, что Кривбасс с каждым матчем теряет уверенность в своих силах

Бывший игрок сборной Украины и "Кривбасса" Александр Паляница рассказал, чего не хватило криворожанам в ответном матче квалификации Лиги Европы с "Викторией" (0:1) из Чехии.

"Складывается впечатление, что в текущем сезоне криворожане с каждым поединком теряют уверенность в своих силах. Хотя в прошлом чемпионате УПЛ это была одна из их добродетелей, которая помогала брать верх под занавес матчей. Сейчас такой готовности сыграть через не могу в действиях подопечных Юрия Вернидуба не наблюдается. А стабильность прослеживается лишь в том, что "Кривбасс" хуже проводит вторые таймы, как в еврокубках, так и в УПЛ.

К сожалению, приходится констатировать, что вчера у "Кривбасса" не было шансов спастись от вылета из Лиги Европы. Криворожане практически не угрожали владениям хозяев, особенно после перерыва. Не усилили игру и те свежие исполнители, вышедшие на замену.