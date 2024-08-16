За что боролись. Акценты зрителя на играх Кривбасса с Викторией

“Верю в Вернидуба!” - заявил мой приятель накануне этой дуэли. Блажен, кто верует. Я был лишен подобной благодати, поэтому воспринял исход философски. Произошло то, что должно было произойти. К сожалению. А после первого матча, боюсь, оно выглядело неизбежным. Несмотря на бодрые ожидания некоторых специалистов.

Игра в Кошице и смотрелась веселее, особенно сверхнасыщенный второй тайм. В Пльзене же, по общему впечатлению от увиденного, команды скорее уже доигрывали. Это отнюдь не значит, что “Кривбасс” смирился с поражением, но оттого еще печальнее. Потому что он элементарно был не в состоянии что-либо изменить.

В Кошице мы могли сравнять счет однажды - на 83-й минуте, но Твердонь скалой встал на пути мяча после удара Сосы. К слову, это и были самые яркие личности первого поединка. Не считая, конечно, Аду, но тот, в отличие от Сосы, вышел еще в стартовом составе.

В Пльзене все решил гол Вашулина на 52-й минуте. Он стал центральной фигурой матча во всех отношениях, поскольку завершал почти все опасные атаки “Виктории”. Команда Вернидуба до этого, опять же, имела лишь один шанс уйти от поражения - незадолго до перерыва: удар Микитышина и неудачное добивание Кузыка.

Если рассуждать логически, то по моментам “Кривбасс” вполне мог выиграть первый матч с зеркальным счетом 2:1. Во втором, на мой взгляд, его соперник закономерно одержал минимальную победу. То есть, казалось бы, не так уж и безнадежно. И все же фора, полученная в Кошице, и еврокубковый опыт “Виктории” сделали свое дело.

Могло быть и хуже, останься мы в меньшинстве на последние полтайма в первой игре. Азартно пнувший лежавшего соперника Аду очевидно заслуживал внимания со стороны рефери. Что ожидаемо подтвердил мой консультант-коллега Юстас. Да вы и сами все видели, как любил повторять Семен Альтман.

Но пятью минутами ранее “Кривбасс” мог вновь повести в счете - после удара Романчука гостей спасла лишь перекладина. И этот должок Фортуна вернула “Виктории” лишь в Пльзене, когда через две минуты после своего гола Вашулин пробил в стойку ворот. Но к этому времени фактически все уже закончилось.

“Они им не дают даже ногой махнуть” - таким был аматорский комментарий моей жены, после чего, махнув рукой, она отправилась почивать. И действительно, в оставшееся время случился лишь промах Выдры, чья фамилия, наряду с Червом, стали ее единственным развлечением в этот вечер.

Мораль сей басни. Команда Вернидуба в этой двухматчевой встрече продемонстрировала все, на что нынче способна, и что позволил ей соперник. Но этого оказалось недостаточно. Особо критиковать ее не имеет смысла. В принципе, иные из нас примерно это и предсказывали уже после жеребьевки. Не я, правда.

На что-то подсознательно надеялся. А вдруг? Но нет, мы все еще не в реанимации. УПЛ объективно слаба, по известным проклятым причинам. Если команды уровня “Кривбасса” берут медали, уровня “Полесья” - выходят в Европу; тогда как конкурирующий с ними (!) “Днепр-1” прекращает существование, на что надеяться?

Что “Шахтер” и “Динамо” наковыряют очков для рейтинга, дабы снарядить в недолгий путь очередного футбольного Портоса под девизом: “Дерусь, потому что дерусь”? А “Кривбасс” по-человечески жаль. Уже писал в обзоре УПЛ, это классика - за что боролись, на то и напоролись. И теперь выгребаем, вон еще и “Бетис” на горизонте…

Бег по кругу. Увы, такова наша реальность, что уже против призера чемпионата Чехии мы изначально смотримся андердогом. Теперь нас ждет седьмая команда Испании. Надо будет спросить у приятеля, он все еще верит в Вернидуба? И я не иронизирую. И болеть за них буду, а как же - таков наш футбольный крест.

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