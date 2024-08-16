Полунин: Нельзя сказать, что в матчах с Викторией Кривбасс был безнадежен

Бывший игрок национальной сборной Украины и "Кривбасса" Андрей Полунин прокомментировал поражение криворожцев от "Виктории" Пльзень в квалификации Лиги Европы (1:2, 0:1).

- Складывается впечатление, что "Кривбасс" продолжает наступать на те же грабли. Как и в первом матче в Кошице, в поединке с "Карпатами" в УПЛ и вчера в Пльзени подопечные Юрия Вернидуба проваливали вторые таймы. В итоге, все эти противостояния были проиграны.

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- Чем можно объяснить, что криворожанам не хватает сил на все 90 минут?

- Не исключено, что тренерский штаб ошибся с выходом на пик спортивной формы. Все же, нельзя сказать, что в этих матчах криворожане были безнадежны или отбывали номер. Настрой был, но то, что от этих перепадов в игре украинской команде не удается избавиться – очевидно. Конечно, Юрию Вернидубу желательно оперативно выяснить причины таких метаморфоз. Потому что без стабильности в игре можно оказаться в психологической "яме", которая создаст дополнительные проблемы.

- Выступления на двух фронтах – УПЛ и еврокубках требуют длинной скамейки запасных. Не сказывается на действиях криворожан то, что у основных исполнителей нет равноценной замены?

- Все же, здесь скорее негативно сказываются пробелы с функциональной подготовкой. Возможно сказываются логистические проблемы, которые влияют негативно на тренировочный процесс, восстановление. Что касается состава "Кривбасса", то он довольно боеспособный, хотя очевидных лидеров нет. Тому же Принсу Аду, с которым связывали большие надежды, не откажешь в старательности, настырности, но он слишком прямолинеен, без креатива. Не хватает рассудительности и центральным полузащитникам, не все в порядке и в защите. Есть над чем работать.

- Словом, вылет "Кривбасса" из Лиги Европы нельзя назвать случайным?

- Нет. "Виктория" оказалась крепким орешком, который криворожанам так и не удалось раскусить. Пльзенцы особенно в повторном противостоянии полностью контролировали ход событий и без труда добились нужного результата.

- Теперь на очереди у криворожан выступление в Лиге конференций. Как оцениваете шансы подопечных Юрия Вернидуба?

- Давайте дождемся воскресного поединка "Кривбасса" в Ровно с "Вересом" в чемпионате УПЛ и увидим, как криворожане поработали над исправлением ошибок. А уже тогда оценим их шансы в Лиге конференций.