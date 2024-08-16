Украинские клубы, кроме Динамо и Шахтера, 17 раз подряд вылетали из дуэлей в еврокубках

Украинские клубы, не считая "Динамо" и "Шахтера", проиграли 17 подряд дуэлей в еврокубках.

Ужасную серию украинских клубов продлил "Кривбасс", который в квалификации Лиги Европы вылетел от чешской "Виктории" (1:2, 0:1).

Это было 17-е подряд противостояние в еврокубках, которое проиграли украинские клубы (не считая "Динамо" и "Шахтер").

За 4 последних сезона проиграли своим соперникам: "Днепр-1" (6 раз), "Заря" (3), "Ворскла" (3), "Колос" (2), "Десна" (1), "Полесье" (1), "Кривбасс" (1).

Теперь команда Юрия Вернидуба в плей-офф раунде Лиги конференций попробует не вылететь от испанского "Бетиса".

Серия из 17 подряд проигранных дуэлей украинскими клубами в еврокубках

ЛЕ Q3 2020/21. "Десна" – "Вольфсбург" (Германия) – 0:2 (в гостях)

ЛЕ Q3 2020/21. "Колос" – "Риека" (Хорватия) – 0:2 д.в. (в гостях)

ЛК Q2 2021/22. "Ворскла" – "КуПС" (Финляндия) – 2:2 (в гостях), 2:3 д.в. (дома)

ЛК Q3 2021/22. "Колос" – "Шахтер" Караганда (Казахстан) – 0:0 (дома), 0:0, п. 1:3 (в гостях)

ЛЕ Q4 2021/22. "Заря" – "Рапид" Вена (Австрия) – 0:3 (в гостях), 2:3 (дома)

ЛК Q2 2023/24. "Ворскла" – АИК Стокгольм (Грузия) – 3:2 (дома), 0:2 д.в. (в гостях)

ЛК Q3 2022/23. "Заря" – "Университатя" Крайова (Румыния) – 1:0 (дома), 0:3 (в гостях)

ЛЕ Q4 2022/23. "Днепр-1" – АЕК Ларнака (Кипр) – 1:2 (дома), 0:3 (в гостях)

ЛК 1/16 2022/23. "Днепр-1" – АЕК Ларнака (Кипр) – 0:1 (в гостях), 0:0 (дома)

ЛЧ Q2 2023/24. "Днепр-1" – "Панатинаикос" (Греция) – 1:3 (дома), 2:2 (в гостях)

ЛК Q2 2023/24. "Ворскла" – "Дила" Гори (Грузия) – 2:1 (дома), 1:3 (в гостях)

ЛЕ Q3 2023/24. "Днепр-1" – "Славия" Прага (Чехия) – 0:3 (в гостях), 1:1 (дома)

ЛК Q4 2023/24. "Заря" – "Славия" Прага (Чехия) – 0:2 (в гостях), 2:1 (дома)

ЛК Q4 2023/24. "Днепр-1" – "Спартак" Трнава (Словакия) – 1:1 (в гостях), 1:2 д.в (дома)

ЛК Q2 2024/25. "Днепр-1" – "Академия Пушкаша" (Венгрия) – 0:3, 0:3 (техпоражения)

ЛК Q2 2024/25. "Полесье" – "Олимпия Любляна" (Словения) – 0:2 (в гостях), 1:2 (дома)

ЛЕ Q3 2024/25. "Кривбасс" – "Виктория" Пльзень (Чехия) – 1:2 (дома), 0:1 (в гостях)