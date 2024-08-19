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ЛЕ. Без бонусов, но с перспективами конкурентов Украины добыть больше очков в основной стадии

Лига Европы

Анонс первых матчей раунда плей-офф

ЛЕ. Без бонусов, но с перспективами конкурентов Украины добыть больше очков в основной стадии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Раунд плей-офф Лиги Европы – это 24 команды, разделенные на 12 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители выйдут в основной этап Лиги Европы, проигравшие опустятся в основной этап Лиги конференций.

На этой стадии нет представителей Украины. "Динамо" (Киев) может оказаться в основном раунде Лиги Европы, если не справится с "Зальцбургом" в Лиге чемпионов.

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На этой стадии этого турнира для перспектив Украины важны результаты трех команд – двух представителей наших конкурентов в Таблице коэффициентов, и одного конкурента "Шахтера" в рейтинге клубов (лазейка в основной этап следующей Лиги чемпионов).

Стоит отметить, что за выход в основной этап Лиги Европы (и Лиги конференций), в отличие от Лиги чемпионов, нет бонусов. Зато можно набрать больше очков (как игровых, так и бонусных) непосредственно в основной стадии рангом выше.

(выгодны победы команд, которые выделены жирным)

Лига Европы. 22.08.2024

  • ПАОК (Греция) 20:30 "Шемрок Роверс" (Ирландия);
  • "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) 21:00 "Бачка-Топола" (Сербия);
  • "Ягеллония" (Польша) 21:45 "Аякс" (Нидерланды).

Остальные матчи

  • "Виктория" (Чехия) 20:00 "Хартс" (Шотландия);
  • ЛАСК (Австрия) 20:00 FCSB (Румыния);
  • "Мольде" (Норвегия) 20:00 "Эльфсборг" (Швеция);
  • РФШ (Латвия) 20:00 АПОЭЛ (Кипр);
  • "Лудогорец" (Болгария) 21:00 "Петрокуб" (Молдова);
  • "Ференцварош" (Венгрия) 21:00 "Борац" (Босния и Герцеговина);
  • "Лугано" (Швейцария) 21:30 "Бешикташ" (Турция);
  • "Динамо" (Минск, Беларусь) 21:45 "Андерлехт" (Бельгия);
  • "Брага" (Португалия) 22:30 "Рапид" (Австрия).

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