Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЕ. Без бонусов, но с перспективами конкурентов Украины добыть больше очков в основной стадии
Анонс первых матчей раунда плей-офф
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Раунд плей-офф Лиги Европы – это 24 команды, разделенные на 12 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители выйдут в основной этап Лиги Европы, проигравшие опустятся в основной этап Лиги конференций.
На этой стадии нет представителей Украины. "Динамо" (Киев) может оказаться в основном раунде Лиги Европы, если не справится с "Зальцбургом" в Лиге чемпионов.
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На этой стадии этого турнира для перспектив Украины важны результаты трех команд – двух представителей наших конкурентов в Таблице коэффициентов, и одного конкурента "Шахтера" в рейтинге клубов (лазейка в основной этап следующей Лиги чемпионов).
Стоит отметить, что за выход в основной этап Лиги Европы (и Лиги конференций), в отличие от Лиги чемпионов, нет бонусов. Зато можно набрать больше очков (как игровых, так и бонусных) непосредственно в основной стадии рангом выше.
(выгодны победы команд, которые выделены жирным)
- ПАОК (Греция) 20:30 "Шемрок Роверс" (Ирландия);
- "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) 21:00 "Бачка-Топола" (Сербия);
- "Ягеллония" (Польша) 21:45 "Аякс" (Нидерланды).
Остальные матчи
- "Виктория" (Чехия) 20:00 "Хартс" (Шотландия);
- ЛАСК (Австрия) 20:00 FCSB (Румыния);
- "Мольде" (Норвегия) 20:00 "Эльфсборг" (Швеция);
- РФШ (Латвия) 20:00 АПОЭЛ (Кипр);
- "Лудогорец" (Болгария) 21:00 "Петрокуб" (Молдова);
- "Ференцварош" (Венгрия) 21:00 "Борац" (Босния и Герцеговина);
- "Лугано" (Швейцария) 21:30 "Бешикташ" (Турция);
- "Динамо" (Минск, Беларусь) 21:45 "Андерлехт" (Бельгия);
- "Брага" (Португалия) 22:30 "Рапид" (Австрия).
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