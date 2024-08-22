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"Кривбасс проиграл не какому-то ноунейму". Гагарин - о вылете из Лиги Европы
В прошлом сезоне "Виктории" Пльзень удалось выйти в 1/4 финала ЛК
Фото: instagram.com/artem_gagarin_
Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин рассказал, как в команде отреагировали на вылет с квалификации Лиги Европы. Напомним, криворожский клуб проиграл "Виктории" Пльзень с общим счетом 1:3.
- Артем, как в лагере "Кривбасса" воспринимают вылет от "Виктории"?
- За эти две игры мне не стыдно ни за ребят, ни за клуб. Я видел желание, стремление, они играли с самой сильной команду, которая могла нам выпасть в этом этапе. Были моменты, были ошибки, был арбитраж - все было. Мы не проиграли какому-то ноунейму, ведь в прошлом сезоне "Виктория" играла в четвертьфинале и, видимо, это о чем-то говорит. Поэтому спасибо, команда.
Отдельно хотелось поблагодарить болельщиков, которые создали классную атмосферу. Это забытое ощущение для нас - играть на переполненном стадионе. Поддержка была не только у "Виктории", но и у нас. Также в каждом интервью я не перестаю благодарить наших защитников и защитниц. Благодаря им мы можем играть и развивать футбол в Украине.
- Хорошо, а какая "Виктория" вне поля?
- За эти два матча у нас сложились классные отношения с представителями "Виктории": начиная от тренера и игроков и заканчивая руководством и президентом. Они очень высоко оценили "Кривбасс".
Во время общения чешская сторона выразила свое восхищение Украиной и украинцами. Они не понимают, как мы играем в футбол во время войны. Для них это что-то невероятное. Мы поблагодарили их за поддержку, ведь именно "Виктория" - один из клубов, который первым поддержал Украину после начала полномасштабного вторжения, - сказал Гагарин.
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