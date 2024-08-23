ЛЕ. Тайсон забил за ПАОК, Таловеров не играл за ЛАСК

Раунд плей-офф Лиги Европы – это 24 команды, разделенные на 12 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители выйдут в основной этап Лиги Европы, проигравшие опустятся в основной этап Лиги конференций.

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Первые матчи стадии прошли в четверг, 22-го августа.

22.08.2024

"Виктория" (Чехия) 20:00 "Хартс" (Шотландия) 1:0

Гол: Оегоке (автогол) 90+6

"Кривбасс", "Хартс", "Виктория" – из этих трех команд лишь одна могла выйти в основной этап Лиги Европы. "Кривбасс" уже отсеялся, не тянет и "Хартс", а "Виктория" подтверждает статус фаворита "пула". Хотя домашняя победа 1:0 (добытая на 90+6-й минуте) отнюдь еще не гарантирует прохода дальше. В Шотландии "Хартс" может дать бой.

ЛАСК (Австрия) - FCSB (Румыния) 1:1

Голы: Тауи 34 - Микулеску 45+2

Команда Максима Таловерова точно будет в основном раунде. Но еще определяется – в основном раунде Лиги Европы или Лиги конференций. После первого матча с FCSB абсолютно ничего не понятно. Равные по силе команды, с равными шансами на общий успех. Так что просто наблюдаем за ответным матчем.

Максим Таловеров провёл матч за ЛАСК в резерве.

"Мольде" (Норвегия) - "Эльфсборг" (Швеция) 0:1

Гол: Касем 15

Скандинавское дерби оказалось скупым на голы. Но это тот случай, когда для обоих коллективов значение имеет лишь результат. Победа одного из соперников 1:0 – это даже лучше, больше интриги на ответный матч.

РФШ (Латвия) - АПОЭЛ (Кипр) 2:1

Голы: Куадио 31, Икауньекс (пен.) 45+1 - Эль-Араби 52

Сенсация? Сенсация. АПОЭЛ – статусный, опытный еврокубковый боец, но РФШ победил и сделал заявку на выход в основной раунд Лиги Европы. Хотя латвийцы очень усложнили себе задачу пропущенным мячом в начале второго тайма. 2:0 было бы значительно комфортнее.

ПАОК (Греция) - "Шемрок Роверс" (Ирландия) 4:0

Голы: Клири (автогол) 45+5, Тайсон 48, Констанселиас 67, Баба 90+4

Чуда не случилось. ПАОК – конкурент "Шахтера" в рейтинге клубов (в борьбе за прямое место в основной сетке следующего розыгрыша Лиги чемпионов), и именно он будет победителем этой пары. После 4:0 об этом можно говорить с уверенностью. Хорошо, что за выход в основной этап Лиги Европы нет бонусов.

За ПАОК сыграли два экс-представителя УПЛ: Тайсон и Томаш Кендзера. Бразилец даже забил и отдал результативный пас.

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Бачка-Топола" (Сербия) 3:0

Голы: Тургеман 27, Перец 63, Мадмон 83

Удаления: Джорджевич 41 ("Бачка-Топола", прямая красная), Баньяк 45+2 ("Бачка-Топола", прямая красная)

Хороший результат, спасибо представителю Израиля. Сербия – конкурент Украины в Таблице коэффициентов, продолжающий "сыпаться" (то есть, не набирать очки). "Бачка-Топола" только вступила в борьбу - и сразу поражение с треском. Обидно, что есть гарантия в виде основного раунда Лиги конференций.

"Лудогорец" (Болгария) - "Петрокуб" (Молдова) 4:0

Голы: Дуа 23, Рван Секо 59, Алмейда 90+1, Алмейда 90+4

Да, неприятное поражение для "Петрокуба", но это точно не катастрофа. Представитель Молдовы уже гарантировал себе Лигу конференций – и это супер-достижение для сенсационного чемпиона страны. Осенью/зимой будет шесть матчей основной стадии третьего по рангу евротурнира – и отличная возможность заработать.

"Ференцварош" (Венгрия) - "Борац" (Босния и Герцеговина) 0:0

Венгры не потянули Лигу чемпионов, но и в Лиге Европы есть проблемы. Скромные нули на своём поле с "Борацем" могут обернуться проблемой через неделю в Боснии. В любом случае, есть страховка в виде Лиги конференций, но "Ференцварош" привык к чуть более высокому уровню.

"Лугано" (Швейцария) - "Бешикташ" (Турция) 3:3

Голы: Бислими 34, Штеффен 57, Габриэль Паулиста (автогол) 64 - Фернандеш 21, Фернандеш 52, Аль Мусрати 55

Ох и битва... Один из самых ярких матчей вечера. "Лугано" на фоне "Бешикташа" - не именитый клуб, но по уровню игры команда у швейцарцев точно не хуже. Это доказала сегодняшняя перестрелка. И попробуй спрогнозируй, что будет через неделю в Турции. Вариантов множество.

"Динамо" (Минск, Беларусь) - "Андерлехт" (Бельгия) 0:1

Гол: Аугустинссон 9

Достойное выступление приспешников агрессора в этой квалификационной кампании - стоит признать. Как бы ни закончился ответный матч в Бельгии, у "Динамо" уже точно есть гарантия основного раунда Лиги конференций. Ну что ж, пусть идут туда - и там им желаем проиграть все шесть поединков.

"Ягеллония" (Польша) - "Аякс" (Нидерланды) 1:4

Голы: Дьегес 5 - Акпом 10, Годс 28, Акпом 61, Акпом 69

"Аяксу" тяжело было на предыдущих этапах квалификации с "Войводиной", тем более - с "Панатинаикосом". А вот в первом матче с чемпионом Польши оказалось на удивление легко.

"Аякс" забил четыре гола и еще несколько моментов не реализовал, в частности, пенальти.

"Ягеллония" переместится в Лигу конференций и будет там приносить Польше очки в Таблицу коэффициентов. Вероятно, вместе с "Легией". А мы с ними конкурируем.

"Брага" (Португалия) - "Рапид" (Австрия) 2:1

Голы: Витор Кварвальо 33, Залазар 70 - Бургшталлер 25

Удаление: Григыч 2 ("Рапид", прямая красная)

"Брага" - грозная по имени, но игра уже в который раз показывает, что с этой командой можно бороться. "Рапид" поборолся в первом матче и, несмотря на удаление уже на второй минуте (!), проиграл минимально. Это оставляет варианты на домашнюю игру. Австрийцы гораздо лучше действуют в родных стенах, поэтому делают ставку именно на домашний матч.