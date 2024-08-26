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Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЕ. Чемпион Польши не тянет уровень турнира, Сербия тоже близка к потере, но стратегически Украине в ТК это жизнь не облегчит

Лига Европы

Анонс ответных матчей раунда плей-офф

ЛЕ. Чемпион Польши не тянет уровень турнира, Сербия тоже близка к потере, но стратегически Украине в ТК это жизнь не облегчит

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Gottschalk/DeFodi Images

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Раунд плей-офф Лиги Европы – это 24 команды, разделенные на 12 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители выйдут в основной этап Лиги Европы, проигравшие опустятся в основной этап Лиги конференций.

Первые матчи стадии состоялись неделю назад; ответные матчи запланированы на четверг, 29-е августа.

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Ключевого, фундаментального значения этот этап для украинской борьбы с конкурентами в Таблице коэффициентов эта стадия не несет. Во-первых, здесь, собственно, не выступают представители Украины – "Динамо" может опуститься в Лигу Европы, но не в квалификацию, а в основной этап. Также важно, что за выход в основной раунд нет бонусов, поэтому конкуренты могут взять разве что игровые очки. И третий нюанс: проигравшие не вылетают из еврокубков, а просто понизятся в Лигу конференций, где также будет возможность набирать очки.

Обращаем внимание на результаты команд из двух стран – Польши и Сербии, а также отдельно следим за выступлениями конкурентов "Шахтера" в рейтинге клубов (лазейка для украинской команда в основной этап следующей Лиги чемпионов).

(выгодны победы команд, которые выделены жирным)

Лига Европы. 29.08.2024

  • "Аякс" (Нидерланды) 21:00 "Ягеллония" (Польша) (первый матч – 4:1);
  • "Бачка-Топола" (Сербия) 22:00 "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) (первый матч – 0:3);
  • "Шемрок Роверс" (Ирландия) 22:00 ПАОК (Греция) (первый матч – 0:4).

Остальные матчи

  • "Эльфсборг" (Швеция) 20:00 "Мольде" (Норвегия) (первый матч – 1:0);
  • "Петрокуб" (Молдова) 20:00 "Лудогорец" (Болгария) (первый матч – 0:4);
  • АПОЭЛ (Кипр) 20:00 РФШ (Латвия) (первый матч – 1:2);
  • "Андерлехт" (Бельгия) 21:00 "Динамо" (Минск, Беларусь) (первый матч – 1:0);
  • "Бешикташ" (Турция) 21:00 "Лугано" (Швейцария) (первый матч – 3:3);
  • FCSB (Румыния) 21:30 ЛАСК (Австрия) (первый матч – 1:1);
  • "Хартс" (Шотландия) 21:45 "Виктория" (Чехия) (первый матч – 0:1);
  • "Рапид" (Австрия) 22:00 "Брага" (Португалия) (первый матч – 1:2);
  • (Босния и Герцеговина) 22:00 "Ференцварош" (Венгрия) (первый матч – 0:0).
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