ЛЕ. Чемпион Польши не тянет уровень турнира, Сербия тоже близка к потере, но стратегически Украине в ТК это жизнь не облегчит

Раунд плей-офф Лиги Европы – это 24 команды, разделенные на 12 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители выйдут в основной этап Лиги Европы, проигравшие опустятся в основной этап Лиги конференций.

Первые матчи стадии состоялись неделю назад; ответные матчи запланированы на четверг, 29-е августа.

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Ключевого, фундаментального значения этот этап для украинской борьбы с конкурентами в Таблице коэффициентов эта стадия не несет. Во-первых, здесь, собственно, не выступают представители Украины – "Динамо" может опуститься в Лигу Европы, но не в квалификацию, а в основной этап. Также важно, что за выход в основной раунд нет бонусов, поэтому конкуренты могут взять разве что игровые очки. И третий нюанс: проигравшие не вылетают из еврокубков, а просто понизятся в Лигу конференций, где также будет возможность набирать очки.

Обращаем внимание на результаты команд из двух стран – Польши и Сербии, а также отдельно следим за выступлениями конкурентов "Шахтера" в рейтинге клубов (лазейка для украинской команда в основной этап следующей Лиги чемпионов).

(выгодны победы команд, которые выделены жирным)

Лига Европы. 29.08.2024

"Аякс" (Нидерланды) 21:00 "Ягеллония" (Польша) (первый матч – 4:1);

"Ягеллония" (Польша) (первый матч – 4:1); "Бачка-Топола" (Сербия) 22:00 "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) (первый матч – 0:3);

(первый матч – 0:3); "Шемрок Роверс" (Ирландия) 22:00 ПАОК (Греция) (первый матч – 0:4).

Остальные матчи