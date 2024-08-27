Динамо вылетело из ЛЧ, но сыграет в основном раунде Лиги Европы

Киевское " Динамо " не смогло пробиться в лиговый раунд Лиги чемпионов сезона 2024/25.

На стадии плей-офф турнира киевляне вылетели от австрийского "РБ Зальцбург", уступив по сумме двух матчей 0:2 и 1:1.

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Тем не менее, евроосень "Динамо" себе обеспечило – команда Шовковского примет участие в основном раунде Лиги Европы.

Ну и напомним, что жеребьевка основного раунда ЛЕ состоится 30 августа.