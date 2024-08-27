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Динамо вылетело из ЛЧ, но сыграет в основном раунде Лиги Европы
Евроосень у киевлян будет
uefa.com
Киевское "
На стадии плей-офф турнира киевляне вылетели от австрийского "РБ Зальцбург", уступив по сумме двух матчей 0:2 и 1:1.
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Тем не менее, евроосень "Динамо" себе обеспечило – команда Шовковского примет участие в основном раунде Лиги Европы.
Ну и напомним, что жеребьевка основного раунда ЛЕ состоится 30 августа.
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Будєм разбіратся (Київ)
28.08.2024 в 00:19
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