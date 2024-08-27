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Динамо вылетело из ЛЧ, но сыграет в основном раунде Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Евроосень у киевлян будет

Динамо вылетело из ЛЧ, но сыграет в основном раунде Лиги Европы

uefa.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" не смогло пробиться в лиговый раунд Лиги чемпионов сезона 2024/25.

На стадии плей-офф турнира киевляне вылетели от австрийского "РБ Зальцбург", уступив по сумме двух матчей 0:2 и 1:1.

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Тем не менее, евроосень "Динамо" себе обеспечило – команда Шовковского примет участие в основном раунде Лиги Европы.

Ну и напомним, что жеребьевка основного раунда ЛЕ состоится 30 августа.

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Динамо (Киев)
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Комментарии
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Будєм разбіратся (Київ)
28.08.2024 в 00:19
Зальцбург коштує вдвічі дорожче. Вище голови не стрибнули , але за Партизан і Рейнджерс дякую
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Комментарии 1
Будєм разбіратся (Київ)
28.08.2024 в 00:19
Зальцбург коштує вдвічі дорожче. Вище голови не стрибнули , але за Партизан і Рейнджерс дякую
Ответить
0
0

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