Хацкевич: Радует, что Бущан сейчас не главный плеймейкер Динамо, как это было при Луческу

Бывший полузащитник и наставник киевского " Динамо " Александр Хацкевич рассказал, чего он ждет от киевлян в групповом раунде Лиги Европы.

– Что вы ждете от "Динамо" в Лиге Европы?

– Когда-то я уже говорил: "Каждая команда должна играть в своем турнире". В этом году "Динамо" дало надежду, что готово быть конкурентоспособным и в Лиге чемпионов, но по итогам двух матчей "Зальцбург" оказался сильнее. Учитывая, что в прошлом году "Динамо" вообще не вышло в групповой этап еврокубков, то наверняка мы будем играть в своем турнире, где навяжем конкуренцию, хотя Лига Европы тоже сильный турнир.

Да, "Динамо" потеряло в финансовом плане, но европейский рынок открыт. Игроки могут показать себя и в Лиге Европы. В Лиге чемпионов сделать это было бы наверняка сложнее. Все покажут матчи. Нужно двигаться только вперед. Очень радует, что у "Динамо" есть прогресс.

– Последние матчи за Луческу "Динамо" не радовало болельщиков яркой игрой. Скажите честно, сейчас вы кайфуете от просмотров матчей киевлян?

– Сегодня приятно смотреть на играющую вперед команду вертикально, агрессивно. Радует, что Бущан сейчас не главный плеймейкер "Динамо", как это было при Луческу.