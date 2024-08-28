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Хацкевич: Радует, что Бущан сейчас не главный плеймейкер Динамо, как это было при Луческу

Лига Европы
Обновлено

Специалист порассуждал об игре киевлян и перспективах в Лиге Европе

Хацкевич: Радует, что Бущан сейчас не главный плеймейкер Динамо, как это было при Луческу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник и наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, чего он ждет от киевлян в групповом раунде Лиги Европы.

– Что вы ждете от "Динамо" в Лиге Европы?

– Когда-то я уже говорил: "Каждая команда должна играть в своем турнире". В этом году "Динамо" дало надежду, что готово быть конкурентоспособным и в Лиге чемпионов, но по итогам двух матчей "Зальцбург" оказался сильнее. Учитывая, что в прошлом году "Динамо" вообще не вышло в групповой этап еврокубков, то наверняка мы будем играть в своем турнире, где навяжем конкуренцию, хотя Лига Европы тоже сильный турнир.

Да, "Динамо" потеряло в финансовом плане, но европейский рынок открыт. Игроки могут показать себя и в Лиге Европы. В Лиге чемпионов сделать это было бы наверняка сложнее. Все покажут матчи. Нужно двигаться только вперед. Очень радует, что у "Динамо" есть прогресс.

– Последние матчи за Луческу "Динамо" не радовало болельщиков яркой игрой. Скажите честно, сейчас вы кайфуете от просмотров матчей киевлян?

– Сегодня приятно смотреть на играющую вперед команду вертикально, агрессивно. Радует, что Бущан сейчас не главный плеймейкер "Динамо", как это было при Луческу.

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Александр Хацкевич Динамо (Киев)
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
28.08.2024 в 20:17
Дуже влучно сказано.
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
28.08.2024 в 20:17
Дуже влучно сказано.
Ответить
0
0

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