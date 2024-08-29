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6 игроков Бетиса не помогут своей команде в матче с Кривбассом
По разным причинам
instagram.com/realbetisbalompie
Сразу шесть игроков "Бетиса" не помогут своей команде в в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против "Кривбасса".
Как сообщает Marca, полузащитник Иско и нападающий Седрик Бакамбу не успели восстановиться от повреждений. Игру пропустят и Марк Бартра, который не тренируется из-за физперегрузки, и заболевший форвард Чими Авила. Новичок Витор Роке также еще не доступен.
Ранее главный тренер команды Мануэль Пеллегрини подтвердил, что во встрече не примет участие Набиль Фекир, который очень близок к уходу из клуба.
Напомним, что матч "Бетис" – "Кривбасс" начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени. В первой игре победу со счетом 2:0 одержали испанцы.
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Также на YouTube будет доступна аудиотрасляцию матча.
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