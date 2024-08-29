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6 игроков Бетиса не помогут своей команде в матче с Кривбассом

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6 игроков Бетиса не помогут своей команде в матче с Кривбассом

instagram.com/realbetisbalompie

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сразу шесть игроков "Бетиса" не помогут своей команде в в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против "Кривбасса".

Как сообщает Marca, полузащитник Иско и нападающий Седрик Бакамбу не успели восстановиться от повреждений. Игру пропустят и Марк Бартра, который не тренируется из-за физперегрузки, и заболевший форвард Чими Авила. Новичок Витор Роке также еще не доступен.

Ранее главный тренер команды Мануэль Пеллегрини подтвердил, что во встрече не примет участие Набиль Фекир, который очень близок к уходу из клуба.

Напомним, что матч "Бетис" – "Кривбасс" начнется сегодня в 22:00 по киевскому времени. В первой игре победу со счетом 2:0 одержали испанцы.

UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрасляцию матча.

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Кривбасс (Кривой Рог) Бетис (Севилья)
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