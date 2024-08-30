ЛЕ. ЛАСК с Таловеровым вылетел, обидчик Кривбасса - в игре

Раунд плей-офф Лиги Европы – это 24 команды, разделенные на 12 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители выйдут в основной этап Лиги Европы, проигравшие опустятся в основной этап Лиги конференций.

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"Эльфсборг" (Швеция) - "Мольде" (Норвегия) 0:1; пен.: 4:2 (первый матч – 1:0)

Гол: Бериша 62

"Эльфсборг" - один из лидеров квалификации по количеству набранных для своей страны очков в Таблицу коэффициентов. При таких условиях было бы не очень справедливо, если бы шведы вылетели из Лиги Европы. Но они не вылетели. Да, пришлось выгрызать результат в серии пенальти, но победа есть победа. В скандинавском дерби сильнее оказались "сине-желтые".

"Петрокуб" (Молдова) - "Лудогорец" (Болгария) 1:2 (первый матч – 0:4)

Голы: Амброс 28, Делаев 75, Рик 90+3

Удаление: Мудрак 58 ("Петрокуб", две желтые)

Ожидаемый результат, который не является трагедией для "Петрокуба". Чемпион Молдовы сыграет в основном раунде Лиги конференций - и это немалое достижение для скромного клуба. Ну а "Лудогорцу" действительно подходит Лига Европы, это его формат.

АПОЭЛ (Кипр) - РФШ (Латвия) 2:1; пен.: 2:4 (первый матч – 1:2)

Голы: Сушич 75, Донис 90+4 - Икауньекс 40

Представитель Латвии таки добился участия в основном раунде Лиги Европы, что положительно повлияет на финансовое положение клуба. Да и с моральным будет все в порядке, потому что удалось пройти статусного и сильного соперника. АПОЭЛ не вылетает, а переходит в Лигу конференций, где уже есть "Пафос" и "Омония".

"Андерлехт" (Бельгия) - "Динамо" (Минск, Беларусь) 1:0 (первый матч – 1:0)

Гол: Амузу 83

"Скромно, но со вкусом" - такой фразой можно охарактеризовать победу "Андерлехта". Жаль только, что приспешники агрессоров полностью не вылетели из еврокубков.

"Бешикташ" (Турция) - "Лугано" (Швейцария) 5:1 (первый матч – 3:3)

Голы: Иммобиле 7, Фернандеш 65, Рафа Силва 70, Иммобиле 71, Учан 90+2

В первой серии противостояния был равный футбол двух равных соперников. Но в ответном матче "Бешикташ" слишком легко разгромил "Лугано". Швейцарцы оказались не готовы к давлению соперника и трибун. Поэтому вынуждены опуститься на ступень ниже.

"Аякс" (Нидерланды) - "Ягеллония" (Польша) 3:0 (первый матч – 4:1)

Голы: Фиц-Джим 43, Тейлор 64, Бробби 71

"Аякс" по итогам двух матчей очень легко разобрался с "Ягеллонией", хотя на предыдущих этапах квалификации у "евреев" были проблемы. Интересно, это поляки просто провалились или "Аякс" постепенно набирает форму? Узнаем уже осенью, в основном этапе Лиги Европы.

FCSB (Румыния) - ЛАСК (Австрия) 1:0 (первый матч – 1:1)

Гол: Олару 90+3

Румыны прошли в основной раунд Лиги Европы "на тоненького". У них не было существенного преимущества над ЛАСКом, просто команда Максима Таловерова в ответственных моментах чаще ошибалась. Украинец сегодня вышел в основном составе и провел на поле все время.

"Хартс" (Шотландия) - "Виктория" (Чехия) 0:1 (первый матч – 0:1)

Гол: Черв 76

Закономерно "Виктория" Плзень прошла в основной этап второго по рангу евротурнира. Она сильнее и "Кривбасса", который одолела на предыдущей стадии, и "Хартса". Теперь чехи надеются на хороший жребий в основном раунде.

"Рапид" (Австрия) - "Брага" (Португалия) 2:2 (первый матч – 1:2)

Голы: Арри-Мби (автогол) 9, Янссон 47 - Эль Уаззани 68, Орта 70

У "Браги" были большие проблемы в этом двухматчевом противостоянии. Но команда смогла не опуститься в Лигу конференций, оставив "честь" впервые представлять Португалию в третьем по рангу евротурнире (в основной стадии) лишь "Витории Гимарайнш".

"Борац" (Босния и Герцеговина) - "Ференцварош" (Венгрия) 1:1; пен.: 2:3 (первый матч – 0:0)

Голы: Граховац 104 - Варга 111

Возможно, это и к лучшему... "Ференцварош" не мог полностью вылететь из еврокубков, поэтому лучше пусть остается в Лиге Европы, где, по сравнению с Лигой конференций, гораздо больше сильных команд. Поскольку "Фради" - последняя опора Венгрии в этом еврокубковом сезоне, есть надежда, что Украину эта страна не догонит.



"Бачка-Топола" (Сербия) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) 1:5 (первый матч – 0:3)

Голы: Мбонгу 90+2 - Аддо 2, Аддо 6, Асанте 12, Тургеман 56, Шахар 89

Уничтожение. Сербские команды не выдерживают той конкуренции, которую предлагает Таблицы коэффициентов. И это хорошо для Украины, чьим соперником сербы являются. "Бачка-Топола" с треском вылетела из Лиги Европы; надеемся, что не наберёт много очков и в Лиге конференций.

"Шемрок Роверс" (Ирландия) - ПАОК (Греция) 0:2 (первый матч – 0:4)

Голы: Оздоев 64, Десподов 75

Конкурент "Шахтера" в рейтинге клубов ожидаемо легко взял свое в противостоянии с ирландцами. Понятно, что основная борьба с нашим "Шахтером" за как можно более высокое место в рейтинге развернется осенью. Будем надеяться, что жребий не пощадит ПАОК.

За греческую команду сыграли бывшие представители УПЛ. Томаш Кендзера - весь матч, Тайсон - вышел на замене на 71-й минуте.