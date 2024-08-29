ЛЕ. Петрокуб опускается на этаж ниже, Аякс разгромил чемпиона Польши (обновляется)

Раунд плей-офф Лиги Европы – это 24 команды, разделенные на 12 игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители выйдут в основной этап Лиги Европы, проигравшие опустятся в основной этап Лиги конференций.

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"Эльфсборг" (Швеция) - "Мольде" (Норвегия) 0:1; пен.: 4:2 (первый матч – 1:0)

Гол: Бериша 62

"Эльфсборг" - один из лидеров квалификации по количеству набранных для своей страны очков в Таблицу коэффициентов. При таких условиях было бы не очень справедливо, если бы шведы вылетели из Лиги Европы. Но они не вылетели. Да, пришлось выгрызать результат в серии пенальти, но победа есть победа. В скандинавском дерби сильнее оказались "сине-желтые".

"Петрокуб" (Молдова) - "Лудогорец" (Болгария) 1:2 (первый матч – 0:4)

Голы: Амброс 28, Делаев 75, Рик 90+3

Удаление: Мудрак 58 ("Петрокуб", две желтые)

Ожидаемый результат, который не является трагедией для "Петрокуба". Чемпион Молдовы сыграет в основном раунде Лиги конференций - и это немалое достижение для скромного клуба. Ну а "Лудогорцу" действительно подходит Лига Европы, это его формат.

АПОЭЛ (Кипр) - РФШ (Латвия) 2:1; пен.: 2:4 (первый матч – 1:2)

Голы: Сушич 75, Донис 90+4 - Икауньекс 40

Представитель Латвии таки добился участия в основном раунде Лиги Европы, что положительно повлияет на финансовое положение клуба. Да и с моральным будет все в порядке, потому что удалось пройти статусного и сильного соперника. АПОЭЛ не вылетает, а переходит в Лигу конференций, где уже есть "Пафос" и "Омония".

"Андерлехт" (Бельгия) - "Динамо" (Минск, Беларусь) 1:0 (первый матч – 1:0)

Гол: Амузу 83

"Скромно, но со вкусом" - такой фразой можно охарактеризовать победу "Андерлехта". Жаль только, что приспешники агрессоров полностью не вылетели из еврокубков.

"Бешикташ" (Турция) - "Лугано" (Швейцария) 5:1 (первый матч – 3:3)

Голы: Иммобиле 7, Фернандеш 65, Рафа Силва 70, Иммобиле 71, Учан 90+2

В первой серии противостояния был равный футбол двух равных соперников. Но в ответном матче "Бешикташ" слишком легко разгромил "Лугано". Швейцарцы оказались не готовы к давлению соперника и трибун. Поэтому вынуждены опуститься на ступень ниже.

"Аякс" (Нидерланды) - "Ягеллония" (Польша) 3:0 (первый матч – 4:1)

Голы: Фиц-Джим 43, Тейлор 64, Бробби 71

"Аякс" по итогам двух матчей очень легко разобрался с "Ягеллонией", хотя на предыдущих этапах квалификации у "евреев" были проблемы. Интересно, это поляки просто провалились или "Аякс" постепенно набирает форму? Узнаем уже осенью, в основном этапе Лиги Европы.

FCSB (Румыния) 21:30 ЛАСК (Австрия) (первый матч – 1:1)

Голы:

"Хартс" (Шотландия) 21:45 "Виктория" (Чехия) (первый матч – 0:1)

Голы:

"Рапид" (Австрия) 22:00 "Брага" (Португалия) (первый матч – 1:2)

Голы:

(Босния и Герцеговина) 22:00 "Ференцварош" (Венгрия) (первый матч – 0:0)

Голы:

"Бачка-Топола" (Сербия) 22:00 "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) (первый матч – 0:3)

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"Шемрок Роверс" (Ирландия) 22:00 ПАОК (Греция) (первый матч – 0:4)

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